Στα πλέι οφ του Conference League η ΑΕΚ μετά από ματς-θρίλερ με τον Άρη Λεμεσού! Η Ένωση τα βρήκε σκούρα για δεύτερη φορά απέναντι στους Κύπριους, αλλά με τους Κουτέσα και Γιόβιτς να αλλάζουν το ματς στην παράταση (1-1 κ.δ.) πήρε τη νίκη με 3-1 και την πρόκριση για την επόμενη φάση. Εκεί όπου την περιμένει η Άντερλεχτ.

Παιχνίδι λαθών και σημαντικών ευκαιριών

Η ΑΕΚ είχε δύο αλλαγές σε σχέση με το πρώτο ματς καθώς Πενράις και Πινέδα ξεκίνησαν αντί των Πήλιου και Λιούμπισιτς, ωστόσο ο τελευταίος πέρασε στο παιχνίδι μόλις στο 4’ καθώς τραυματίστηκε ο Περέιρα. Οι παίκτες της Ένωσης έκαναν πάρα πολλά λάθη στο πρώτο τέταρτο και από ένα τέτοιο του Μαρίν στο 9’ ο Μαγιαμπέλα πλάσαρε τον Στρακόσα που έδιωξε σωτήρια.

Μετά το 15’ η ΑΕΚ άρχισε κάπως να ισορροπεί και στο 20’ είχε την πρώτη της ευκαιρία όταν ο Ζίνι πήρε δυνατή κεφαλιά και ο Βανά απέκρουσε. Μία εκτέλεση φάουλ του Κορέια στη συνέχεια πέρασε παράλληλα και στο 36’ ο Βανά απέκρουσε σουτ του Ρότα, με τον Πιερό να πιάνει αέρα στην επαναφορά.

Η πιο μεγάλη στιγμή των «κιτρινόμαυρων» στο πρώτο ημίχρονο ήρθε στις καθυστερήσεις όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Μαρίν η μπάλα στρώθηκε στον ίδιο που σούταρε, ο Βανά απέκρουσε και από γύρισμα του Μάνταλου στο ριμπάουντ, ο Ρέλβας με κεφαλιά σημάδεψε το οριζόντιο. Σε φάση που ίσως ήταν εκτεθειμένος πάντως ο Μάνταλος.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Νίκολιτς έριξε στο ματς τον Πήλιο αντί του Πενράις και ο Έλληνας μπάκ κέρδισε πέναλτι με ωραία ενέργεια στο 50’. Ο Μαρίν ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 1-0 στο 51’ με το πρώτο του γκολ με τα κιτρινόμαυρα.

Γκολ από τη βούλα

Η χαρά της ΑΕΚ δεν κράτησε πολύ καθώς στο 58’ ο Ρότα έκανε απρόσεκτο μαρκάρισμα στον Κορέια, ο διαιτητής έδωσε αρχικά φάουλ στο όριο της περιοχής, αλλά μέσω VAR άλλαξε απόφαση και έδωσε πέναλτι καθώς το μαρκάρισμα ήταν μέσα. Ο Κβιλιτάια έστησε την μπάλα στη βούλα και έκανε το 1-1 στο 62’.

Από εκεί και μετά έγινε ένα άναρχο παιχνίδι, ο Νίκολιτς προσπάθησε να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του με αλλαγές, ωστόσο φάσεις δεν δημιουργούσε η ΑΕΚ. Με εξαίρεση ένα σουτ του Κοϊτά στις καθυστερήσεις που έφυγε λίγο έξω και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση.

«Λύτρωση» με Κουτέσα και Γιόβιτς

Η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα στην παράταση και στο 94’ μετά από ωραία συνεργασία των Ρότα και Κοϊτά από τα δεξιά, η μπάλα στρώθηκε στον Γκατσίνοβιτς που από θέση βολής έκανε τραγικό τελείωμα. Ένα σουτ του Κοκόριν στο 99’ έφυγε λίγο πάνω από τα δοκάρια και στο 104 ήρθε το 2-1 για την ΑΕΚ. Ο Πήλιος βρήκε αριστερά τον Κουτέσα που μπήκε στην περιοχή και με δεξί σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Βανά που φέρει ευθύνη.

Ο Άρης πίεσε στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και στο 109′ είχε οριζόντιο δοκάρι σε σουτ του Κοκόριν. Στην αντεπίθεση ο Κουτέσα έφυγε στον χώρο, την κατάλληλη στιγμή έδωσε στον Γιόβιτς που με προβολή έκανε το 3-1 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Μάλιστα από νέα εκπληκτική προσπάθεια του Κουτέσα στο 112′, ο Γιόβιτς έσπασε στον Κοϊτά που σούταρε πάνω στον Βανά. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τέλος παρότι πίεσε πολύ ο Άρης και η ΑΕΚ πήρε μία πολύ αγχωτική πρόκριση.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς (46′ Πήλιος), Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μάνταλος (85′ Κουτέσα), Πινέδα (73′ Κοϊτά), Περέιρα (4′ Λιούμπισιτς), Μαρίν, Ζίνι (100′ Γιόβιτς), Πιερό (73′ Γκατσίνοβιτς)