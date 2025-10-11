Η δήμαρχος του Χέρντεκε στη Γερμανία, Ίρις Στάλτσερ, τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από επίθεση, με βασική ύποπτη τη 17χρονη θετή κόρη της. Αρχικά θεωρήθηκε ότι δέχθηκε επίθεση από αγνώστους, όμως η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι η ίδια η θετή κόρη ειδοποίησε τις αρχές και σύμφωνα με δημοσιεύματα η Στάλτσερ την κατονόμασε ως δράστιδα.

Παρά τους εκτεταμένους τραυματισμούς της, η πολιτικός του SPD επέζησε και ανακρίθηκε από την αστυνομία – αποκαλύπτοντας ότι η απειλητική για τη ζωή κατάστασή της προκλήθηκε από το ίδιο της το παιδί. Περιέγραψε πώς βασανίστηκε από την κόρη της στο υπόγειο του σπιτιού για ώρες, σύμφωνα με τη BILD.

Αυτό περιελάμβανε πολλαπλές μαχαιριές με δύο ξεχωριστά μαχαίρια, χτυπήματα στο κεφάλι της και χρήση αποσμητικού και αναπτήρα για να κάψει τα μαλλιά και τα ρούχα της.

Όταν η αστυνομία διερεύνησε αυτούς τους ισχυρισμούς, βρήκε ένα από τα μαχαίρια που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση στο σακίδιο του 15χρονου υιοθετημένου γιου της Στάλτσερ. Ανακάλυψαν επίσης ματωμένα ρούχα που πιστεύεται ότι ανήκαν στην κόρη της.

Η γυναίκα βρέθηκε σωριασμένη σε μια πολυθρόνα στο σαλόνι του σπιτιού, με τους ερευνητές να μην είναι ακόμη σίγουροι για το πώς η σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα διέφυγε από το υπόγειο.

Οι αρχές εντόπισαν ίχνη προσπάθειας καθαρισμού του χώρου, υποδεικνύοντας συγκάλυψη, ενώ το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο. Υπήρχαν, ωστόσο, προηγούμενες εντάσεις στην οικογένεια. Η εισαγγελία τελικά υποβάθμισε την κατηγορία από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βαριά σωματική βλάβη.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, o ανώτερος εισαγγελέας Μπερντ Χάλντορν δήλωσε ότι η απόφαση να χαρακτηριστεί ως ελαφρύτερο αδίκημα οφειλόταν στο ότι η κόρη και ο αδελφός της έκαναν την αρχική κλήση έκτακτης ανάγκης.

Η κλήση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης από την 17χρονη θεωρείται «παραίτηση από το έγκλημα» και επειδή κανένα από τα δύο παιδιά δεν θεωρείται ότι κινδυνεύει να δραπετεύσει, δεν θα συλληφθούν.

Το ζευγάρι βρίσκεται επί του παρόντος υπό την φροντίδα του γραφείου κοινωνικής πρόνοιας νέων και η δήμαρχος αναρρώνει.