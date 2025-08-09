Η τραγική ιστορία της 10χρονης Ρεμπέκα Μπαπτίστ στην Αριζόνα έχει συγκλονίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς μια νέα αστυνομική αναφορά αποκαλύπτει φρικιαστικές λεπτομέρειες για την κακοποίηση που υπέστη πριν πεθάνει, αλλά και για τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις που οι αρχές αγνόησαν.

Η Ρεμπέκα, μαθήτρια δημοτικού, φαίνεται πως δεχόταν συνεχή κακοποίηση από τον 32χρονο πατέρα της, Ρίτσαρντ Ντάνιελ Μπαπτίστ, καθώς και από τη 29χρονη σύντροφό του, Ανίσια Γουντς. Σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε ικετεύσει τους δασκάλους της να μην την αφήσουν να επιστρέψει στο σπίτι, ενώ κάποια στιγμή πήδηξε από παράθυρο δευτέρου ορόφου προκειμένου να ξεφύγει.

Στις 27 Ιουλίου, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν το παιδί αναίσθητο σε έναν αυτοκινητόδρομο στο Χόλμπρουκ. Αρχικά διακομίστηκε σε τοπικό νοσοκομείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Φοίνιξ, όπου, μόνη της, κατέληξε στις 30 Ιουλίου. Οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση, υποσιτισμό, εκτεταμένους μώλωπες και απώλεια νυχιών, αποδίδοντας την κατάσταση ως αποτέλεσμα «φρικτών βασανιστηρίων».

Ο πατέρας και η σύντροφός του συνελήφθησαν και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, απαγωγή και τρεις περιπτώσεις παιδικής κακοποίησης. Δύο από τις κατηγορίες σχετίζονται με την κακοποίηση των δύο μικρότερων αδελφών της Ρεμπέκα, τα οποία βρίσκονται πλέον υπό κρατική προστασία. Το ζευγάρι τελεί υπό κράτηση, με εγγύηση που έχει οριστεί στο ένα εκατομμύριο δολάρια.

Η αστυνομική αναφορά που δημοσίευσε το ABC15 Arizona αποκαλύπτει πως η οικογένεια ζούσε μέσα σε σκηνή, χωρίς σταθερή παροχή ρεύματος, ενώ έκανε μπάνιο χρησιμοποιώντας πλαστικά ποτήρια. Τα παιδιά, ως μορφή τιμωρίας, υποχρεώνονταν να περπατούν ή να τρέχουν γύρω από την ιδιοκτησία.

Το σχολείο Empower College Prep κατήγγειλε ότι είχε επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Προστασίας Παιδιών της Αριζόνα (DCS) 12 φορές μεταξύ Νοεμβρίου 2023 και Ιανουαρίου 2024, καταγράφοντας σαφή σημάδια κακοποίησης στο σώμα και το πρόσωπο της Ρεμπέκα. Από την πλευρά της, η DCS αναγνωρίζει μόνον πέντε κλήσεις, υποστηρίζοντας πως μόνο μία πληρούσε τα κριτήρια για την έναρξη έρευνας.

Ο διευθυντής του σχολείου, Μπράιαν Χόλμαν, ανέφερε ότι τουλάχιστον 20 ακόμη αναφορές έγιναν από άλλους φορείς και ότι η DCS δεν εξήγησε ποτέ γιατί οι υπόλοιπες καταγγελίες δεν οδήγησαν σε παρέμβαση. Τόνισε ότι κάθε μία από τις αναφορές περιείχε «σαφή και ορατά σημάδια κακοποίησης και συνεχιζόμενης βλάβης» για τη Ρεμπέκα και τα αδέλφια της.

Η διευθύντρια μαθητικών υπηρεσιών, Ναταλία Μαρισκάλ, αποκάλυψε ότι δάσκαλοι, κοινωνικοί λειτουργοί, μαθητές και εξωτερικοί συνεργάτες είχαν εκφράσει ανησυχίες για την ασφάλεια των παιδιών. Ο θείος της Ρεμπέκα, Ντέιμον Χόκινς, κατηγόρησε τις αρχές για πλήρη αποτυχία, δηλώνοντας: «Ήταν γεμάτη μώλωπες από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Την σκότωσαν και το ξέραμε ότι κινδύνευε».

Σε καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων για την κηδεία της, ο Χόκινς περιέγραψε τη μικρή Ρεμπέκα ως «ένα δυνατό φως» με μεταδοτικό γέλιο, καλοσύνη και θετική ενέργεια. «Άγγιξε αμέτρητες ζωές με τη γενναιοδωρία και την αγάπη της για τη ζωή. Θα μας λείψει βαθιά», ανέφερε.