Ανακοινώσεις αστυνομίας και Eισαγγελίας για την επίθεση με μαχαίρι στη δήμαρχο του Χέρντεκε. Έκκληση για «αυτοσυγκράτηση» των ΜΜΕ στην πολύκροτη υπόθεση.

Σε συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Τετάρτης η αστυνομία και η εισαγγελία του Χάγκεν προχώρησαν, για πρώτη φορά, σε εκτενείς ανακοινώσεις για την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε η Ίρις Στάλτσερ, νεοεκλεγείσα δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε στο ομόσπονδο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Με προσεκτικές διατυπώσεις ο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας ανέφερε ότι η 17χρονη θετή κόρη της Στάλτσερ θεωρείται «υπεύθυνη» για την επίθεση στο πλαίσιο μίας «ενδοοικογενειακής αντιπαράθεσης».

Ο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας έκανε λόγο για «επικίνδυνες σωματικές βλάβες» και όχι για «απόπειρα ανθρωποκτονίας», επισημαίνοντας μάλιστα ότι η ύποπτη δεν τίθεται υπό κράτηση, καθώς δεν θα δικαιολογούσαν κάτι τέτοιο τα πραγματικά περιστατικά και οι διατάξεις του ισχύοντος ποινικού δικαίου. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «δεν μπορούμε να ζητήσουμε την κράτηση ενός ατόμου, μόνο και μόνο διότι η συγκεκριμένη υπόθεση συγκεντρώνει το αυξημένο ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης».

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στα ΜΜΕ να επιδείξουν «αυτοσυγκράτηση», καθώς η έρευνα συνεχίζεται και οι οριστικές αποφάσεις της Εισαγγελίας θα ανακοινωθούν «σε εύθετο χρόνο».

Διέφυγε τον κίνδυνο η δήμαρχος

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Τρίτης η αστυνομία βρήκε αιμόφυρτη μέσα στο σπίτι της την Ίρις Σάλτσερ, που είχε δεχθεί περισσότερες από 10 μαχαιριές. Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο του Μπόχουμ, όπου και νοσηλεύεται ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πολύωρη χειρουργική επέμβαση. «Κρίσιμη, αλλά σταθερή» χαρακτηρίζουν οι γιατροί την κατάσταση της υγείας της. Το απόγευμα της Τετάρτης εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι η 57χρονη βρίσκεται πλέον «εκτός κινδύνου».

Η λογομαχία που προηγήθηκε

Το βράδυ της Τρίτης είχαν προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα τα δύο θετά παιδιά της 57χρονης, δηλαδή ο 15χρονος γιος και η 17χρονη κόρη της. Οι ίδιοι είχαν ειδοποιήσει την αστυνομία λίγη ώρα μετά την επίθεση. Αρχικά ο 15χρονος ισχυριζόταν ότι η Ίρις Στάλτσερ «δέχθηκε επίθεση από περισσότερους δράστες» έξω από το σπίτι της. Ωστόσο, δεν υπάρχουν μάρτυρες που να επιβεβαιώνουν αυτή την εκδοχή, ενώ από την άλλη πλευρά γείτονες ανέφεραν στην αστυνομία ότι πριν από την επίθεση είχε γίνει μία «έντονη λογομαχία» της 57χρονης με τον γιο της.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) η νεοεκλεγείσα δήμαρχος διατηρούσε τις αισθήσεις της για κάποιο διάστημα μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο και κατάφερε να απαντήσει σε ερωτήσεις των αστυνομικών, χωρίς να δώσει πλήρη κατάθεση, αλλά επιβαρύνοντας τη θέση της 17χρονης θετής κόρης της με τα όσα ανέφερε. Οι δύο ανήλικοι είχαν επιδείξει και στο παρελθόν βίαιη συμπεριφορά, με θύμα όχι μόνο την 57χρονη αλλά και τον θετό πατέρα τους. Μέχρι να ανακοινωθούν οι οριστικές αποφάσεις της Εισαγγελίας, την επιμέλειά τους αναλαμβάνει τώρα η Υπηρεσία Ανηλίκων.

Υπενθυμίζεται ότι η Ίρις Στάλτσερ είχε εκλεγεί δήμαρχος του Χέρντεκε με το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα (SPD) στις 28 Σεπτεμβρίου, με 52,2% των ψήφων στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών που έγιναν στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Προηγουμένως είχε διατελέσει δημοτική σύμβουλος για δέκα χρόνια με τους σοσιαλδημοκράτες αλλά και με τους «Πράσινους». Επρόκειτο να αναλάβει καθήκοντα δημάρχου την 1η Νοεμβρίου.

Πηγή: DW