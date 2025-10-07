Η 57χρονη Ίρις Στάλτσερ, δήμαρχος του Χέρντεκε στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλίας, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση με μαχαίρι στο σπίτι της. Η αστυνομία κάλεσε για ανάκριση τον 15χρονο υιοθετημένο γιο της, ο οποίος φέρεται να δήλωσε ότι η μητέρα του δέχθηκε επίθεση από «αρκετούς άνδρες στον δρόμο».

Ο πολιτικός υπέστη έως και 13 τραύματα από μαχαίρι, με απειλητικά για τη ζωή τραύματα στην κοιλιά και την πλάτη. Η 17χρονη υιοθετημένη αδελφή του αγοριού ήταν επίσης παρούσα και κάλεσε το 911.

Η δήμαρχος, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), είχε εκλεγεί μόλις πριν από μία εβδομάδα και αναμενόταν να αναλάβει καθήκοντα τον Νοέμβριο.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταδίκασε την επίθεση ως «ειδεχθή πράξη». Η αστυνομία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείει πολιτικό κίνητρο.

«Το κίνητρο του εγκλήματος είναι εντελώς ασαφές· διερευνούμε όλα τα ενδεχόμενα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Τίνο Σέφερ.

Ο Πρώτος Αντιδήμαρχος Ντένις Όσμπεργκ δήλωσε: «Εύχομαι ειλικρινά στην κα Στάλτσερ ταχεία ανάρρωση. Οι σκέψεις μου είναι με αυτήν και την οικογένειά της».

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD Ματίας Μίρς, σημείωσε: «Ελπίζουμε να επιβιώσει από αυτή την τρομερή πράξη. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα αυτή τη στιγμή για το ιστορικό».

Ο αντίπαλος της Στάλτσερ στον δεύτερο γύρο των εκλογώ Φάμπιαν Χάας, ευχήθηκε: «Οι σκέψεις μου είναι με αυτήν και την οικογένειά της».

Η επίθεση έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης βίας κατά πολιτικών στη Γερμανία. Μια μελέτη δείχνει ότι το 60% των πολιτικών έχουν υποστεί βία, με έναν στους πέντε να δηλώνει διστακτικός να εμφανίζεται δημόσια.

Επίσης το περιστατικό θυμίζει την απόπειρα δολοφονίας της Henriette Reker, δημάρχου της Κολωνίας το 2015 που επιβίωσε μετά από επίθεση ακροδεξιού εξτρεμιστή.

Τέλος, η αστυνομία συνεχίζει μεγάλη επιχείρηση στο Χέρντεκε, με την τοπική ομάδα ανθρωποκτονιών να αναλαμβάνει την έρευνα.

Με πληροφορίες από Daily Mail, φωτογραφίες Daily Mail