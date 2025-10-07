Μια νεοεκλεγείσα Γερμανίδα δήμαρχος από το κόμμα SPD παλεύει για τη ζωή της, αφού μαχαιρώθηκε έξω από το σπίτι της από μία ομάδα ατόμων, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.

Η 57χρονη Ίρις Στάλτσερ βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη από τον γιο της στο διαμέρισμά της στο Herdecke-Herrentisch την Τρίτη, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild.

Η πολιτικός φέρεται να έχει μαχαιρωθεί σε πολλά σημεία στο στομάχι και στην πλάτη από μια ομάδα ανδρών στο δρόμο.

Λαμβάνει επείγουσα ιατρική περίθαλψη στο νοσοκομείο και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Kατά τη Bild, η αστυνομία κήρυξε συναγερμό και αναζητά τους δράστες. Μια ομάδα της αστυνομίας θα αναλάβει σύντομα την έρευνα. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν το έγκλημα έχει πολιτικό υπόβαθρο.

Η Στάλτσερ είναι δήμαρχος της πόλης Herdecke στο ομόσπονδο κράτος της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Η επίσημη ιστοσελίδα της αναφέρει ότι η Στάλτσερ είναι δικηγόρος, παντρεμένη και μητέρα δύο εφήβων παιδιών.

Τέλος, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε την ύπαρξη εκτεταμένης αστυνομικής κινητοποίησης, χωρίς ωστόσο να παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιστατικό. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πηγές: Daily Mail, Bild