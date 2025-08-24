Ένα άτομο μαχαιρώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο των Βρυξελλών, λίγο μετά τη λήξη φιλοπαλαιστινιακής διαδήλωσης, σύμφωνα με αναφορές τοπικών μέσων ενημέρωσης. Η αστυνομία επιβεβαίωσε το περιστατικό, χωρίς να διευκρινίζεται αν το θύμα συνδεόταν με την κινητοποίηση.

Το θύμα διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Νωρίτερα το απόγευμα, δεκάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Zaterdagplein των Βρυξελλών, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα πίσω από την επίθεση, ούτε έχει διευκρινιστεί αν το θύμα συμμετείχε στη διαδήλωση ή ήταν περαστικός. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις τοπικές αρχές.