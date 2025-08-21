Ένταση επικράτησε στις Βρυξέλλες λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι της Άντερλεχτ με την ΑΕΚ για τα πλέι οφ του Conference League.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, όλα ξεκίνησαν όταν οπαδοί της Ένωσης δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από τις τοπικές Αρχές. Συγκεκριμένα, περίπου 60-70 φίλοι των «κιτρινόμαυρων» τραγουδούσαν συνθήματα και επιχείρησαν να προσεγγίσουν την κεντρική πλατεία της πόλης, Grand Place.

Βέλγοι αστυνομικοί τους απομόνωσαν σε ένα στενό, τους υποχρέωσαν μάλιστα να μείνουν στα γόνατα και τους κράτησαν περιορισμένους για αρκετή ώρα.

Περίπου 30-40 από αυτούς έχουν προσαχθεί και θα αφεθούν ελεύθεροι με το τέλος της αναμέτρησης. Θυμίζουμε πως στο γήπεδο αναμένεται να βρεθούν περισσότεροι από 1.300 οπαδοί της ΑΕΚ που έχουν προμηθευτεί εισιτήριο.