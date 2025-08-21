Σε 61 προσαγωγές προχώρησε η βελγική αστυνομία μετά την ένταση που προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (21/8) στην πλατεία «Grand Place» των Βρυξελλών. Από αυτούς οι 30 είναι οπαδοί της ΑΕΚ και οι 31 Γάλλοι πολίτες.

Θυμίζουμε πως η ένταση ξεκίνησε όταν περίπου 70 οπαδοί της Ένωσης κινήθηκαν προς την πλατεία, παρά τις οδηγίες των βελγικών αρχών να μείνουν μακριά από τουριστικά σημεία. Οι οπαδοί τραγουδούσαν συνθήματα και δεν προκάλεσαν, με την αστυνομία ωστόσο να κάνει χρήση χημικών ενώ σύμφωνα με τις μαρτυρίες υπήρξαν και ξυλοδαρμοί.

Πρέπει να σημειωθεί πως από τους 61 προσαχθέντες μόνο ένας κρατείται, κάτι που σημαίνει ότι για την περίπτωσή του θα ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία. Οι υπόλοιποι αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι μετά τη λήξη του αγώνα με την Άντερλεχτ.

Στο σημείο της έντασης βρέθηκαν άμεσα άνθρωποι της ΠΑΕ ΑΕΚ, που σε συνεργασία με τις ελληνικές προξενικές αρχές, φρόντισαν να δοθούν οι απαραίτητες κατευθύνσεις, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των φιλάθλων.