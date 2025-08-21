Η ΑΕΚ χρειάστηκε την παράταση για να προκριθεί επί του Άρη Λεμεσού και να εξασφαλίσει μία θέση στα play-offs του Conference League. Πλέον το μόνο που χωρίζει την Ένωση, από την παρουσία της στη League Phase της διοργάνωσης, είναι η Άντερλεχτ. Οι δύο σύλλογοι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, έξι φορές στην ιστορία τους, με την παράδοση να είναι υπέρ των Βέλγων. Θα κατορθώσει η ΑΕΚ να «σπάσει την κατάρα» και να είναι η έβδομη φορά… νικηφόρα;

Δυσκολεύεται στο Βέλγιο η ΑΕΚ

Η Ένωση έχει αντιμετωπίσει συνολικά πέντε συλλόγους από το Βέλγιο. Σε 14 αγώνες μετράει έξι ήττες, επτά ισοπαλίες και μόλις μία νίκη. Από τα 14 αυτά ματς τα έξι ήταν με αντίπαλο την Άντερλεχτ, όπου η ΑΕΚ δεν έχει σημειώσει κάποια νίκη, ενώ έχει αναδειχθεί ισόπαλη τρεις φορές και έχει ηττηθεί άλλες τρεις.

Πρώτη συνάντηση των δύο ομάδων ήταν τη σεζόν 2006-07, για τους ομίλους του Champions League. Και οι δύο αναμετρήσεις έληξαν ισόπαλες, 1-1 στο ΟΑΚΑ και 2-2 στο «Στάδιο Κονστάν Φάντεν Στοκ».

Έπειτα από τέσσερα χρόνια, οι δύο ομάδες ξανασυναντήθηκαν στους ομίλους του Europa League, τη σεζόν 2010-11. Εκεί τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά για την ΑΕΚ. Γνώρισε την ήττα στο Βέλγιο με σκορ 3-0, ενώ στην Αθήνα έμεινε στην ισοπαλία (1-1).

Μόλις ένα χρόνο μετά, τη σεζόν 2011-12, η Άντερλεχτ βρέθηκε για άλλη μία φορά στον δρόμο της ΑΕΚ, ξανά για τους ομίλους του Europa League. Η Ένωση αυτή τη φορά δεν κατάφερε να πάρει βαθμούς από τις δύο αναμετρήσεις, γνωρίζοντας ισάριθμες ήττες. Εκτός έδρας ήττα με σκορ 4-1, ενώ στο δεύτερο ματς ο Γκιγιόμ Ζιλέ, που αργότερα φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, σκόραρε δύο φορές και χάρισε τη νίκη στην Άντερλεχτ (2-1).

Η «σκληρή» πραγματικότητα

Η Άντερλεχτ έχει αρκετούς παράγοντες στα υπέρ της σε αυτό το ζευγάρωμα με την ΑΕΚ. Οι «μωβ» έχουν δώσει ήδη οκτώ επίσημα ματς, τέσσερα στην Ευρώπη και ισάριθμα στο πρωτάθλημα του Βελγίου.

Ο προπονητής του συλλόγου Μπεσκίν Χάσι, που υπήρξε παλαιότερα στον πάγκο του Ολυμπιακού, είδε την ομάδα του να αποκλείεται στα πέναλτι από την Χάκεν και να «υποβιβάζεται» στο Conference League. Ξεπέρασε με σχετική ευκολία το εμπόδιο της Σερίφ Τιρασπόλ, ενώ στο πρωτάθλημα μετράει τρεις νίκες και μία ήττα. Οι Τοργκάν Αζάρ και Κάσπερ Ντόλμπεργκ αποτελούν τους αστέρες του συλλόγου, με παρουσία σε Bundesliga και Ligue 1 αντίστοιχα.

Για την Ένωση από την αναμέτρηση της Πέμπτης 21/08 (21:00), θα απουσιάσει ο Ρομπέρτο Περέιρα, που υπέστη μυϊκό τραυματισμό στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με τον Άρη Λεμεσού στην «OPAP Arena». Ο Μάρκο Νίκολιτς είδε τους παίκτες του να αποκλείουν τη Χάποελ Μπερ Σεβά (1-0 επιμέρους σκορ), ενώ επικράτησαν και επί του κυπριακού συλλόγου (5-3 επιμέρους σκορ).

Αξίζει να σημειωθεί πως η ΑΕΚ, τέσσερις ημέρες πριν τη δεύτερη αναμέτρηση του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό, αφού δεν ζήτησε αναβολή της πρεμιέρας της Stoiximan Super League. Μένει να φανεί αν ο Νίκολιτς θα επιμείνει στον σχηματισμό του ρόμβου, ή θα επιλέξει το 4-2-3-1, με το οποίο η Ένωση εμφάνισε σαφώς καλύτερη εικόνα.

Στην αναμέτρηση με την Άντερλεχτ, η ΑΕΚ θέλει να «γράψει» ιστορία, πραγματοποιώντας για πρώτη φορά το 3/3 σε προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ταυτόχρονα, θέλει να «σπάσει την κατάρα», απέναντι στον σύλλογο από το Βέλγιο και η έβδομη φορά να είναι… νικηφόρα!