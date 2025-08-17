Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για τα πολύ κρίσιμα παιχνίδια με την Άντερλεχτ τα οποία θα καθορίσουν το ευρωπαϊκό της μέλλον. Προς το παρόν έστω και δύσκολα, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν κάνει τα δύο πρώτα βήματα, αλλά το τρίτο είναι και το πιο επικίνδυνο και το πιο ουσιαστικό. Το κακό βέβαια, είναι ότι δεν υπάρχει «κανονάκι» για να «καεί».

Στην ευρωπαϊκή λίστα υπήρξε μόνο μία αλλαγή. Ο Χρυσόπουλος πήρε τη θέση του Κολιμάτση. Ο Ρομπέρτο Περέιρα, παρότι είναι γνωστό ότι είναι τραυματίας και ότι θα λείψει για καιρό, δεν «αφαιρέθηκε» από τους δηλωμένους ποδοσφαιριστές. Η ΑΕΚ βεβαίως έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγή μέχρι και 24 ώρες πριν το ματς στις Βρυξέλλες και είναι βέβαιο ότι θα κάνει.

Η απόφασή της να μην προχωρήσει σε αλλαγή την Παρασκευή το βράδυ οφείλεται σε δύο διαφορετικούς παράγοντες. Ο πρώτος είναι η περίπτωση απόκτησης αμυντικού μέσου. Αν η ΑΕΚ καταφέρει μέχρι την Τετάρτη και εντάξει στο ρόστερ της έναν παίκτη, είτε αυτός είναι ο Νίκολα Μόρο του οποίου η περίπτωση είναι αρκετά δύσκολη, είτε κάποιος άλλος, αν ο παίκτης προέρχεται από ομάδα που έχει κάνει βασικό στάδιο προετοιμασίας θα έχει ένα μικρό διάστημα για να προλάβει να ενσωματωθεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες του, όπως έκανε για παράδειγμα ο Γιόβιτς.

Δεν είναι πανάκεια να παίρνεις πάντα παίκτη πριν από ευρωπαϊκά ματς και να βοηθάει, αλλά προς το παρόν με αντιπάλους χαμηλότερης δυναμικότητας της βγήκε της ΑΕΚ αυτή η λογική και η τακτική. Παράλληλα με αυτή την κίνηση δεν χρειάζεται να προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς σε άλλες προσθαφαιρέσεις. Αφαιρεί τον τραυματία Περέιρα που δε θα τον έχει στη διάθεσή του και προσθέτει τον νεοαποκτηθέντα.

Ο δεύτερος έχει να κάνει με τους Ελίασον και Μαρσιάλ. Αν ο Σέρβος τεχνικός έβγαζε από την Παρασκευή τον Περέιρα και πρόσθετε κάποιον εκ των δύο προαναφερόμενων, θα άνοιγε ξανά η κουβέντα για το μέλλον του παίκτη που θα έμενε εκτός. Ειδικά αν έμενε εκτός ο Γάλλος για δεύτερη φορά, η κουβέντα θα άνοιγε πάρα πολύ, αναφορικά με τη χρησιμότητα να έχεις έναν τέτοιο παίκτη στο ρόστερ σου να τον πληρώνεις 3,5 εκατ. ευρώ το χρόνο για να γυαλίζει την εξέδρα. Τώρα ακόμα και αν αυτό συμβεί, θα γίνει την Τετάρτη και την Πέμπτη η ΑΕΚ έχει ματς. Η «ζημιά» θα περιοριστεί σε χρόνο μικρότερο των 24 ωρών (άσχετα αν το θέμα θα έχει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις).

Επίσης, αν γινόταν η αλλαγή την Παρασκευή και προλάβαινε η ΑΕΚ να φέρει και άλλο παίκτη, τότε ή θα έπρεπε να ξαναβγεί όποιος έμπαινε στη λίστα, ή να κοβόταν κάποιος άλλος από τους «ξένους». Υποψήφιος βάσει των όσων έχει δείξει ο Νίκολιτς υπάρχει και αυτός δεν είναι άλλος από τον Γιόνσον, ο οποίος δεν βρίσκεται στα βασικά του πλάνα και αυτό επιβεβαιώνεται από το χρόνο συμμετοχής που του έχει δώσει μέχρι… την προηγούμενη Πέμπτη.

Αν πάντως γίνουν δύο προσθήκες και μία αφαίρεση στην ευρωπαϊκή λίστα την τελευταία στιγμή, γιατί και αυτό ως σενάριο δεν μπορεί να το αποκλείσει κανένας, έστω και αν ακούγεται κάπως ακραίο, θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε τις επιλογές του Σέρβου τεχνικού.

ΥΓ: Εκτός από «6άρι» πάντως ο Νίκολιτς στην τελευταία συνέντευξη Τύπου έκανε λόγο και για έναν επιθετικό με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αν αναζητάς διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που έχει το βασικό σου σέντερ φορ, δεν πας να πάρεις τον Ντέσερς, ο οποίος είναι επίσης παίκτης του «κουτιού». Μάλλον για έναν παίκτη που θα έρθει για να είναι μπροστά από τον Ζίνι, μου ταιριάζει καλύτερα.