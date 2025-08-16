Σημαντικό πλήγμα για την ΑΕΚ με τον Ρομπέρτο Περέιρα ο οποίος αποχώρησε τραυματίας στο 4ο μόλις λεπτό της ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού. Το πρόβλημα του Αργεντινού είναι μυϊκό και θα τον αφήσει εκτός για τα επόμενα παιχνίδια, με την επιστροφή του να υπολογίζεται μετά τη διακοπή του Σεπτεμβρίου.

Από εκεί και πέρα, η Ένωση παρέδωσε τη λίστα της για τα δύο ματς με την Άντερλεχτ και σε αυτή υπάρχει μόλις μία αλλαγή. Ο Χρυσόπουλος μπήκε στη θέση του Κολίματση ενώ δεν υπήρξε διαφοροποίηση στους ξένους.

Κάτι που πιθανότατα θα συμβεί μέχρι την αναχώρηση της αποστολής για το Βέλγιο καθώς θυμίζουμε πως η ΑΕΚ έχει δικαίωμα δύο αλλαγών μέχρι και την παραμονή του αγώνα. Η λογική λέει πως θα βγει ο Περέιρα και από εκεί και πέρα ενδιαφέρον έχει να δούμε αν θα μπει κάποιος εκ των Μαρσιάλ, Ελίασον ή αν η Ένωση προλάβει να κάνει μεταγραφή χαφ και να το δηλώσει.