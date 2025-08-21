Ήταν αναμενόμενο και από το βράδυ της Τετάρτης είναι πλέον κι επίσημο. Ο Νίκλας Ελίασον μπήκε στη λίστα της ΑΕΚ για τα ματς με την Άντερλεχτ παίρνοντας τη θέση του τραυματία Ρομπέρτο Περέιρα.

Ο Σουηδός είχε μείνει εκτός όταν είχε θέσει και πάλι θέμα αποχώρησής του από την ομάδα, κάτι που δεν υφίσταται πλέον. Όλο αυτό το διάστημα μάλιστα προπονείται κανονικά, ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς τον είχε πάρει και στην Κύπρο για το παιχνίδι με τον Άρη Λεμεσού, παρότι τότε ήταν εκτός λίστας.

Ήθελε να του δείξει με αυτόν τον τρόπο πως τον υπολογίζει κανονικά και εφόσον συνέχιζε την σκληρή δουλειά, δεν θα είχε πρόβλημα να τον επαναφέρει. Αυτό έγινε και τυπικά, με τον Ελίασον να έχει ταξιδέψει με την αποστολή στο Βέλγιο και να είναι στη διάθεση του προπονητή του.