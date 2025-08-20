Αντίστροφα μετρά η ΑΕΚ για το πρώτο παιχνίδι με την Άντερλεχτ (21/8, 21:00) στα πλέιφ οφ του Conference League. Η Ένωση αναχωρεί για τις Βρυξέλλες και λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο έγινε γνωστή η αποστολή που έβγαλε ο Μάρκο Νίκολιτς για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Ανάμεσα στους παίκτες που ταξιδεύουν είναι ο Νίκλας Ελίασον που θα αποτελέσει τη μία από τις δύο αλλαγές που δικαιούται στην ευρωπαϊκή της λίστα η ΑΕΚ παίρνοντας τη θέση του τραυματία Περέιρα. Η Ένωση έχει περιθώριο μέχρι και 24 ώρες πριν το παιχνίδι για να στείλει τη λίστα στην UEFA, με τον Σουηδό να είναι, όπως φαίνεται, στις επιλογές του Νίκολιτς.

Αντίθετα, δεν ταξίδεψε ο Αντονί Μαρσιάλ που έχει κάποιες ενοχλήσεις. Ο Γάλλος είναι εκτός λίστας, οπότε έτσι κι αλλιώς δεν θα ήταν διαθέσιμος.

Η αποστολή της ΑΕΚ: Στρακόσα, Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Μουκουντί, Ρότα, Πήλιος, Βίντα, Χρυσόπουλος, Κοσίδης, Πενράις, Ρέλβας, Γιόνσον, Πινέδα, Μάνταλος, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ελίασον, Κοϊτά Πιερό, Γιόβιτς, Ζίνι.