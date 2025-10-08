Η Ιρις Στάλτσερ, 57 ετών, νεοεκλεγείσα δήμαρχος της Χερντέκε κοντά στο Ντόρτμουντ, βρέθηκε στο σπίτι της το μεσημέρι της Τρίτης με σοβαρά τραύματα από μαχαίρι. Σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ, υπέστη 13 μαχαιριές στην πλάτη και την κοιλιά.

Η δήμαρχος μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ελικόπτερο στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Παράλληλα, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν εκτεταμένη έρευνα στο σπίτι της.

Στο σπίτι εκείνη την ώρα βρισκόταν και η υιοθετημένη 17χρονη κόρη της, καθώς και ο 15χρονος γιος της. Αρχικά, ο γιος φέρεται να ενημέρωσε την αστυνομία ότι η μητέρα του είχε δεχτεί επίθεση από «πολλούς άνδρες στο δρόμο». Ωστόσο, οι αρχές πλέον εξετάζουν την κόρη της Στάλτσερ ως πιθανή ύποπτη.

Η ίδια η Στάλτσερ, όταν συνήλθε αργότερα, δήλωσε ότι γνώριζε τον δράστη αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει το όνομά του. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού κινήτρου, και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για οικογενειακή διαμάχη.

Η Στάλτσερ είχε εκλεγεί δήμαρχος της Χερντέκε στις 28 Σεπτεμβρίου, κερδίζοντας με ποσοστό 52,2% και αναμενόταν να αναλάβει καθήκοντα την 1η Νοεμβρίου. Είναι μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), δικηγόρος με ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο και είχε υπηρετήσει στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μέρτς, καταδίκασε την επίθεση ως «αποτρόπαιο γεγονός» και ζήτησε την άμεση διαλεύκανση των συνθηκών της. Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην κοινότητα και η αστυνομία έχει εκδώσει συναγερμό για την περιοχή.

Η υπόθεση θυμίζει παλαιότερα περιστατικά επιθέσεων κατά γερμανών πολιτικών, όπως η δολοφονία του Βάλτερ Λούμπκε το 2019 και η επίθεση στην Χενριέτε Ρέκερ το 2015, και αναδεικνύει τις αυξανόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια των πολιτικών στη Γερμανία.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και δεν έχουν αποκλείσει καμία πιθανότητα, ενώ η υπόθεση έχει περάσει υπό την εποπτεία του τμήματος ανθρωποκτονιών.