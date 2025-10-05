Ο πρώην δήμαρχος του Βουκουρεστίου, Σορίν Οπρέσκου, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος που εκκρεμεί εις βάρος του από τις αρχές της Ρουμανίας.

Ο 74χρονος Σορίν Οπρέσκου, την έκδοση του οποίου ζητούν οι αρχές της πατρίδας του για να εκτίσει ποινή που, σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, συνδέεται με τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της δωροδοκίας και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

Πληροφορίες του ΑΠΕ – ΜΠΕ αναφέρουν ότι η σύλληψή του έγινε το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο του διεθνούς αερολιμένα «Μακεδονία».

Ο 74χρονος κρατείται κι αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το ρουμανικό αίτημα έκδοσης.

Είχε συλληφθεί στο παρελθόν στη Γλυφάδα

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σορίν Οπρέσκου βρέθηκε αντιμέτωπος με τις ελληνικές Αρχές.

Τον Μάιο του 2022 είχε συλληφθεί στην Αθήνα, αλλά τότε η ελληνική Δικαιοσύνη απέρριψε την αίτηση έκδοσής του στη Ρουμανία.

Το σκεπτικό της απόφασης βασίστηκε σε λόγους υγείας, καθώς οι δικαστές έκριναν ότι η κατάστασή του δεν του επέτρεπε να παραμείνει έγκλειστος σε φυλακή, ενώ έθεσαν και θέμα επαρκών εγγυήσεων για τις συνθήκες κράτησης στη Ρουμανία.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 31 Μαΐου 2022, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και έκτοτε παρέμεινε στην Ελλάδα, αποφεύγοντας την επιστροφή του στη χώρα του και την έκτιση της ποινής του.