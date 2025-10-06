Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 74χρονος πρώην δήμαρχος του Βουκουρεστίου, ο οποίος συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος που εκκρεμούσε εις βάρος του από τις Αρχές της Ρουμανίας. Οι ρουμανικές δικαστικές αρχές ζητούν την έκδοσή του, προκειμένου να εκτίσει ποινή φυλάκισης δέκα ετών και οκτώ μηνών, που του επιβλήθηκε το 2015 από Δικαστήριο του Βουκουρεστίου για υπόθεση διαφθοράς.

Για το αν θα εκδοθεί ή όχι, θα αποφανθεί το επόμενο διάστημα το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, σε συνεδρίαση επ’ ακροατηρίω. Μέχρι τότε, ο 74χρονος θα παραμείνει ελεύθερος, με όρους εμφάνισης τρεις φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή εγγυοδοσίας ύψους 5.000 ευρώ.

Κατά την προσαγωγή του ενώπιον της εισαγγελέως Εφετών, ο πρώην δήμαρχος και γερουσιαστής του Βουκουρεστίου (2008-2015) δήλωσε ότι δεν συναινεί στην έκδοσή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε πως πρόκειται για «πολιτική δίωξη» εις βάρος του.

Ο 74χρονος φέρεται να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα από το 2019, αρχικά στην Αθήνα και στη συνέχεια στη Χαλκιδική. Οι ρουμανικές Αρχές είχαν ζητήσει την έκδοσή του και το 2022, ωστόσο τότε το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών είχε απορρίψει το αίτημα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρώην δήμαρχος, ο οποίος είναι και καθηγητής ιατρικής – χειρουργικής, είχε επικαλεστεί σοβαρά προβλήματα υγείας, υποστηρίζοντας πως τυχόν κράτησή του θα επιδείνωνε την κατάστασή του.

Οι Αρχές της Ρουμανίας επανήλθαν τώρα με νέο ευρωπαϊκό ένταλμα, τονίζοντας στα διωκτικά έγγραφα τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης στη χώρα τους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η υπόθεση για την οποία καταδικάστηκε σχετίζεται με τα δημαρχιακά του καθήκοντα και συγκεκριμένα με διορισμό προσώπου στην υπηρεσία νεκροταφείων και κήπων του Βουκουρεστίου. Το ρουμανικό Δικαστήριο έκρινε ότι είχε απαιτήσει 25.000 ευρώ για τη θέση, ενώ ποσό 11.000 ευρώ θα κατέληγε σε μέλος της επιτροπής διορισμού.

Καταδικάστηκε για δωροληψία, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο εκζητούμενος συνελήφθη σε υπαίθριο χώρο του αεροδρομίου «Μακεδονία», όπου είχε μεταβεί για να υποδεχθεί φίλη του από τη Ρουμανία.