Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «ρατσιστή, σεξιστή, μισογύνη και ισλαμοφοβικό», στον απόηχο των τελευταίων δηλώσεων του προέδρου των ΗΠΑ, που στρέφονταν ευθέως κατά του Λονδίνου και της ηγεσίας του.

Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Τραμπ επανέλαβε τη μακρόχρονη κριτική του προς την πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου και προσωπικά προς τον Σαντίκ Καν, λέγοντας:

«Το Λονδίνο διοικείται από έναν απαίσιο δήμαρχο. Έχει αλλάξει, έχει αλλάξει τόσο πολύ. Τώρα θέλουν να εφαρμόσουν τον νόμο της Σαρία. Αλλά αν βρίσκεσαι σε διαφορετική χώρα, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό».

Ο ισχυρισμός του Προέδρου των ΗΠΑ ότι ο ισλαμικός νόμος εφαρμόζεται στο Λονδίνο έχει επανειλημμένως διαψευστεί και δεν υπάρχουν στοιχεία που να τον υποστηρίζουν.

Σε ερώτηση για τις δηλώσεις Τραμπ, ο δήμαρχος του Λονδίνου απάντησε με καυστικό τόνο: «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δείξει ξεκάθαρα ότι είναι ρατσιστής, σεξιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός. Νομίζω ότι το κοινό βλέπει έναν μουσουλμάνο δήμαρχο να ηγείται μιας φιλελεύθερης, πολυπολιτισμικής και επιτυχημένης πόλης και αυτό φαίνεται να τον ενοχλεί. Μάλλον ζω χωρίς ενοίκιο μέσα στο μυαλό του».

Ο Καν τόνισε ότι όταν «οι άνθρωποι δείχνουν τον χαρακτήρα τους με τα λόγια και τις πράξεις τους, πρέπει να τους πιστεύουμε».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επίσης αποδώσει την, κατά την άποψή του, «υπερβολικά υψηλή» εγκληματικότητα στο Λονδίνο στην ηγεσία του Καν, ενώ χαρακτήρισε «καταστροφή» και τη μεταναστευτική πολιτική της βρετανικής πρωτεύουσας.

Απαντώντας στις επικρίσεις του Τραμπ, εκπρόσωπος του δημάρχου υπερασπίστηκε το Λονδίνο με σθένος, δηλώνοντας: «Το Λονδίνο είναι η σπουδαιότερη πόλη στον κόσμο, πιο ασφαλής από πολλές μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, και είμαστε υπερήφανοι που καλωσορίζουμε αριθμό ρεκόρ Αμερικανών που επιλέγουν να μετακομίσουν εδώ».

Υπενθυμίζεται ότι, η κόντρα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και Σαντίκ Καν έχει μακρά ιστορία, η οποία ξεκίνησεαπό το 2015, όταν ο Τραμπ ήταν υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ και είχε ζητήσει «πλήρη και ολοκληρωτική απαγόρευση» εισόδου μουσουλμάνων στη χώρα.

