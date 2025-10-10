Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, όπου άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε διαμέρισμα, φέροντας θανάσιμα τραύματα.

Από το σημείο διακομίστηκε στο νοσοκομείο και δεύτερος άνδρας, τραυματισμένος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας, 31 ετών από την Ουκρανία, φαίνεται να κατέληξε ύστερα από άγριο ξυλοδαρμό. Βρέθηκε μάλιστα και δεμένος.

Ο άλλος τραυματισμένος άνδρας, επίσης Ουκρανός, κατάφερε να λυθεί και να καλέσει την Αστυνομία.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής, ενώ η Ασφάλεια Αττικής διερευνά όλα τα ενδεχόμενα.