Ισραήλ και Χαμάς ήρθαν σε συμφωνία και ο Ντόναλτ Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να μην αφήσει κανέναν να του χαλάσει τα σχέδια αυτή τη φορά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έσπευδε πριν την ορκωμοσία του να μιλά για ειρήνη σε όλα τα ενεργά μέτωπα και φαίνεται πως λίγο πριν την ολοκλήρωση των ανακοινώσεων των νικητών βραβείων Νόμπελ οι εξελίξεις επιταχύνονται. Ο δρόμος όμως προς την ειρήνη έχει και πολλά αγκάθια.

Τα αγκάθια του δρόμου προς την ειρήνη

Αν όλα πάνε βάση σχεδίου, οι εναπομείναντες Ισραηλινοί όμηροι θα απελευθερωθούν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, η ανθρωπιστική βοήθεια θα αρχίσει να ρέει στη Λωρίδα της Γάζας και οι Ισραηλινές δυνάμεις θα ξεκινήσουν την αποχώρησή τους.

Το πρώτο αγκάθι είναι ο εντοπισμός όλων των ομήρων (ειδικά των νεκρών). Έχει αρκετές φορές δηλωθεί ότι αρκετοί από τους ομήρους έχασαν την ζωή τους από τις Ισραηλινές επιθέσεις και επομένως δεν είναι εφικτό να ανακτηθούν οι σοροί. Έχει λυθεί αυτό το ερωτηματικό μεταξύ των μερών; Θα βάλει νερό στο κρασί του ο Νετανιάχου στην περίπτωση που δεν επιστρέψουν κάποιες από τις σορούς των ομήρων;

Το δεύτερο είναι η διαχείριση της ισραηλινής αποχώρησης που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα περίπλοκη. Αν δημιουργηθεί κάποια εμπλοκή, θα μείνει εκεί ή θα διογκωθεί και θα μιλάμε και πάλι για επανέναρξη των επιθέσεων;

Ένα τρίτο αγκάθι είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης στον Νετανιάχου καθώς αρκετοί φοβούνται το ενδεχόμενο το Ισραήλ να συνεχίσει την επίθεσή του μόλις επιστραφούν οι όμηροι. Η Χαμάς κάλεσε τον Τραμπ και τους άλλους μεσολαβητές να «εξασφαλίσουν ότι η ισραηλινή κατοχική κυβέρνηση θα συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους της συμφωνίας».

Δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε που πανηγυρίζουμε για υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ. Τον Ιανουάριο μάλιστα και εν μέσω απελευθερώσεων ομήρων οι έντονες διαφωνίες μεταξύ των δύο μερών έφεραν την κατάρρευση.

Ο ρόλος της επιθυμίας του Τραμπ για το βραβείο Νόμπελ

Όπως και να έχει ο Ντόναλτ Τράμπ αναμένεται να ασκήσει όλη την προσωπική του επιρροή για να αποτρέψει άλλη μια διακοπή των συνομιλιών. Το δήλωσε μάλιστα λέγοντας: «Θα τους βοηθήσουμε να διατηρήσουν την ειρήνη». Για πολλούς όπως αναφέρει και η ανάλυση του Guardian παρακινείται από την επιθυμία του να θεωρηθεί ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που θα λάβει το Νόμπελ Ειρήνης μετά τον Μπαράκ Ομπάμα.

Ήδη οι φωνές από το Ισραήλ ξεκίνησαν με τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ να πλέκει το εγκώμιο του ρόλου του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη σύναψη της συμφωνίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά «το αξίζει».

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι του αξίζει γι’ αυτό το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης», έγραψε σήμερα ο Χέρτσογκ στο X, αποκαλώντας τη συμφωνία «μια ευκαιρία για να αποκαταστήσουμε, να επουλώσουμε και να ανοίξουμε νέους ορίζοντες ελπίδας για την περιοχή μας».

Μεταξύ αυτών που πρέπει να θυμίσουμε; Ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος προτάθηκε για Νόμπελ Ειρήνης από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ότι ο Ντόναλτ Τραμπ έσπευδε να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ακόμη και πριν από την ορκωμοσία. Όλα θα κριθούν στην ανακοίνωση του νικητή του Βραβείου Νόμπελ.