Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τις διπλωματικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας.

«Τώρα όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας. Όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν με ασφάλεια. Πρέπει να υπάρξει μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Τα βάσανα πρέπει να τελειώσουν», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στηρίζει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και είναι έτοιμη να συμβάλει στην ανοικοδόμηση.

Παράλληλα, ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε «πολύ ικανοποιημένος» από τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, που διεξήχθησαν στο Σαρμ ελ-Σέιχ και στις οποίες συνέβαλε και η Τουρκία, κατέληξαν σε μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, ιδιαίτερα στον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, (…) καθώς και στις αδελφές μας χώρες, το Κατάρ και την Αίγυπτο», ανέφερε ο Ερντογάν σε ανάρτησή του στο X.