Με μήνυμά του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Πρώτη η Al Mayadeen του Λιβάνου, μέσο που διατηρεί άριστες σχέσεις με την Χεζμπολάχ, την Χαμάς και την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ μεταδίδει πως η Χαμάς ενέκρινε την πρόταση εκεχειρίας που υπέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με τις διευκρινίσεις και τις τροποποιήσεις τις οποίες διαπραγματεύτηκαν με Κατάρ, Αίγυπτο, Ισραήλ και ΗΠΑ.

Μετά από λίγη ώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ανακοίνωσή του επιβεβαίωσε όχι μόνο την συμφωνία αλλά την υπογραφή της πρώτης φάσης του σχεδίου του για την ειρήνη στη Γάζα.

Η Al Mayadeen ανέφερε πως η «Χαμάς και οι άλλες φατρίες της Παλαιστινιακής Αντίστασης συμφώνησαν όλες με τη συμφωνία, η οποία κοινοποιήθηκε στον Τραμπ σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση». Σύμφωνα με τις πηγές, η συμφωνία θα υπογραφεί επίσημα την Πέμπτη στην Αίγυπτο στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα.