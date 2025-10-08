Πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις σε διεθνές επίπεδο για την επισφράγιση της ειρηνευτικής συμφωνίας για την Γάζα – κυρίως μετά την έντονη πίεση που έχει ασκήσει ο Ντόναλντ Τραμπ σε Ισραήλ και Χαμάς.

Κάλεσε τον Τραμπ

Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρόεδρος της Αιγύπτου Φατάχ αλ-Σίσι, θεωρεί ότι μετά από τρεις μέρες συνομιλιών στο Σαρμ ελ Σέιχ, η συμφωνία είναι πολύ κοντά και για τον λόγο αυτό προσκάλεσε τον αμερικανό πρόεδρο να επισκεφθεί τη χώρα και να παραστεί – εφόσον όλα κυλήσουν βάσει προγράμματος – στην ιστορική στιγμή της υπογραφής.

Ο Αιγύπτιος ηγέτης έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής ομιλίας του στην τελετή αποφοίτησης της Αστυνομικής Ακαδημίας της Αιγύπτου. «Θα ήταν πραγματικά υπέροχο, εάν, σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία, μπορούσατε να παραστείτε στην υπογραφή της», είπε απευθυνόμενος στον Τραμπ.

Παρών ο γαμπρός του Τραμπ

Και ενώ στην Αίγυπτο ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, συντονίζει με τη βοήθεια του Καταριανού πρωθυπουργού τις έμμεσες συνομιλίες Ισραήλ και Χαμάς – μάλιστα η παρουσία στο ίδιο τραπέζι και του γαμπρού του Τραμπ – υποδηλώνει την πιεστική πρόθεση του αμερικανού προέδρου να βρεθεί οριστική λύση, μία δεύτερη παράλληλη διάσκεψη για την επόμενη μέρα στη Γάζα, συγκαλείται στο Παρίσι, υποδηλώνοντας πως οι εξελίξεις για το Μεσανατολικό είναι δρομολογημένες.

Ταυτόχρονα και στο Παρίσι

Στη Σύνοδο του Παρισιού, αναμένεται να συμμετάσχει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και -σύμφωνα με το Reuters- αναμένεται να συμμετάσχουν ακόμη υπουργοί από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ιορδανία, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ινδονησία, την Τουρκία και τον Καναδά.

Πάντως ο ίδιος ο Τραμπ εκφράζει αισιοδοξία ότι μπορεί να επιτευχθεί ειρήνη στη Μέση Ανατολή ενώ από το Ισραήλ δεν υπάρχουν επίσημες τοποθετήσεις.

Προτεραιότητα του Ισραήλ

Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, κύρια προτεραιότητα του Ισραήλ παραμένει η απελευθέρωση των ομήρων και μόνο αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, αναμένεται να προχωρήσουν τα επόμενα στάδια του σχεδίου που έχει παρουσιάσει ο Τραμπ.

Οι λίστες

Θεωρείται σχεδόν βέβαιο σύμφωνα με πληροφορίες πού διέρρευσαν από Χαμάς και Ισραήλ ότι λίστες των ομήρων και των Παλαιστινίων κρατουμένων έχουν ανταλλαγεί, ώστε να ξεκινήσει η πρώτη φάση της συμφωνίας. Παράλληλα, πηγές από το Ισραήλ αναφέρουν ότι η χώρα δεν προτίθεται να αποδεχθεί την απελευθέρωση υψηλόβαθμων βαρυποινιτών από την Χαμάς, αν και υπάρχει η πρόθεση να επιστρέψουν 48 όμηροι στις οικογένειές τους.

Κρίσιμες 48 ώρες

Οι επόμενες 48 ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την τύχη των έμμεσων διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ.

Παλαιστινιακές πηγές που συμμετέχουν στις συνομιλίες δήλωσαν στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (DPA) ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες θα καταβάλει «κάθε προσπάθεια και επιρροή για να διασφαλίσει την τήρηση των συμφωνηθέντων», έγιναν έπειτα από εκτενείς επαφές Αμερικανών αξιωματούχων με Αιγύπτιους και Καταριανούς μεσολαβητές, καθώς και με παλαιστινιακές πλευρές μέσω έμμεσων διαύλων.

Η πίεση στον Νετανιάχου

Να επισημανθεί ότι παλαιστινιακές πηγές που συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις ανέφεραν ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει ασκήσει «άμεση πίεση» στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποδεχθεί τη συμφωνία. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Ντόναλντ Τραμπ μετέφερε προσωπικά αυτό το μήνυμα στον Νετανιάχου κατά την τελευταία τους συνάντηση στην Ουάσιγκτον, σε μια κίνηση που αμερικανικοί κύκλοι χαρακτήρισαν «καθοριστική» για το κλείσιμο του φακέλου του διετούς πολέμου.

Οι εγγυήσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω των μεσολαβητών, φέρονται διατεθειμένες να παράσχουν πολιτικές και ασφαλιστικές εγγυήσεις προς όλες τις πλευρές, περιλαμβανομένης της Χαμάς και των αραβικών κρατών, εφόσον τηρηθούν οι όροι της προκαταρκτικής συμφωνίας. Μεταξύ αυτών προβλέπεται «διεθνής μηχανισμός παρακολούθησης της εκεχειρίας», «χρονοδιάγραμμα αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων από συγκεκριμένες περιοχές της Γάζας» και «ανεμπόδιστη είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας».