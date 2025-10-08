Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Ταχέρ Αλ-Νουνού, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι διαπραγματευτές της ομάδας του και του Ισραήλ αντάλλαξαν λίστες κρατουμένων και ομήρων που θα απελευθερωθούν σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων συνομιλιών για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα στην Αίγυπτο.

Ο Αλ-Νουνού δήλωσε επίσης ότι η Χαμάς εξέφρασε αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας, δηλώνοντας ότι η ομάδα έχει επιδείξει την απαραίτητη θετικότητα.

Πυρετώδεις διαβουλεύσεις στην Αίγυπτο

Ανώτεροι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Τουρκία αναμένεται να ενταχθούν σήμερα (8/10) στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με φόντο τις αυξανόμενες πιέσεις να κλειστεί συμφωνία.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, μεταβαίνει προσωπικά σήμερα το πρωί στο Σαρμ ελ Σέιχ, όπου διεξάγονται οι συνομιλίες, σύμφωνα με τη διπλωματία του εμιράτου.

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, κι ο γαμπρός του και σύμβουλός του Τζάρεντ Κούσνερ αναμένονται επίσης σήμερα στην Αίγυπτο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας Μπαντρ Αμπντελάτι. Αρχικά αναμένονταν στη χώρα το σαββατοκύριακο.

Ακόμη, τουρκική αντιπροσωπεία υπό τον αρχηγό της υπηρεσίας πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν θα συμμετάσχει επίσης στις συνομιλίες σήμερα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Η Άγκυρα διατηρεί σχέσεις με τη Χαμάς.

Οι συνομιλίες, που άρχισαν προχθές Δευτέρα, έχουν βάση σχέδιο 20 σημείων που πρότεινε ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και προβλέπει κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση των ομήρων και σε αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων, την απόσυρση κατά στάδια του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος μίλησε χθες για «αληθινή πιθανότητα» να κλειστεί συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος που είχε έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ διαδραματίζουν μεσολαβητικό ρόλο, όμως οι προσπάθειές τους μέχρι σήμερα δεν έχουν φέρει κατάπαυση του πυρός με διάρκεια.

Δυο προηγούμενες εκεχειρίες, τον Νοέμβριο του 2023 και στις αρχές του 2025, επέτρεψαν να επαναπατριστούν ισραηλινοί όμηροι και σοροί με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές, προτού καταρρεύσουν.

Η Χαμάς έχει κάνει σαφές πως θεωρεί βάση για συμφωνία το σχέδιο Τραμπ, όμως μένουν να αποσαφηνιστούν πολλά ζητήματα.

Για το Κατάρ, χώρα που φιλοξενεί ανώτατα στελέχη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος – και, ταυτόχρονα, τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή –, σκοπός είναι «να καταλήξουμε σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός», σημείωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του εμιράτου μέσω X.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ