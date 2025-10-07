Ο προπονητής της Εθνικής Ιταλίας, Tζενάρο Γκατούζο, μίλησε για τον αγώνα της Ιταλίας ενάντια στο Ισραήλ για την 8η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μάλιστα μίλησε για την κατάσταση που συνεχίζεται στη λωρίδα της Γάζας και μάλιστα πήρε θέση υπέρ της Παλαιστίνης, καταδικάζοντας τη γενοκτονία εις βάρος των ανθρώπων που ζουν εκεί.

Ο Γκατούζο είναι γνωστός και στα ελληνικά γήπεδα, καθώς το 2014 για λίγους μήνες ήταν προπονητής του ΟΦΗ.

Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις του προπονητή της Εθνικής Ιταλίας:

Ραγίζει η καρδιά μου να βλέπω τόσους αθώους ανθρώπους και τόσα παιδιά να πεθαίνουν. Αλλά πρέπει να βγούμε εκεί έξω γιατί είναι καθήκον μας… Δεν μπορούμε να χάσουμε εξ ορισμού. Ελπίζω τα παιδιά να καταφέρουν να μην αφήσουν αυτό να τους επηρεάσει. Και να επικεντρωθούν στον στόχο».