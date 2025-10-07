Τους βασικούς όρους της Χαμάς για την αποδοχή του αμερικανικού σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ στην Αίγυπτο, αποκάλυψε στέλεχος της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Χαμάς Φαουζί Μπαρχούμ, οι όροι που θέτει η οργάνωση περιλαμβάνουν:

Μόνιμη και συνολική κατάπαυση του πυρός

Πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας

Απεριόριστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή

Άμεση ανοικοδόμηση της Γάζας υπό την επίβλεψη παλαιστινιακού εθνικού φορέα

Επιστροφή των εκτοπισμένων Παλαιστινίων στα σπίτια τους

Δίκαιη ανταλλαγή Ισραηλινών αιχμαλώτων με Παλαιστινίους κρατούμενους

Ο ίδιος κατηγόρησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι επιχειρεί να «παρακωλύσει και να ματαιώσει» τις συνομιλίες, υπογραμμίζοντας πως η παλαιστινιακή αντιπροσωπεία καταβάλλει προσπάθειες για να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια και να επιτευχθεί συμφωνία.

Επίσης την Τετάρτη αναμένεται να ενταχθεί στις διαπραγματεύσεις στο Σαρμ Ελ Σέιχ και ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Χαλίλ αλ-Χάγια , ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, ο οποίος ήταν ένας από τους στόχους της ισραηλινής επίθεσης στην Ντόχα του Κατάρ τον περασμένο μήνα, βρέθηκε χθες στο Σαρμ ελ-Σέιχ για έμμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ σχετικά με το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ. Επίσης, στις συνομιλίες συμμετέχουν δύο ακόμα στελέχη της οργάνωσης που είχαν βρεθεί στο ισραηλινό στόχαστρο.

Κατάρ: Η απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς θα σηματοδοτούσε το τέλος του πολέμου

Εν τω μεταξύ, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Ματζέντ αλ-Ανσάρι, δήλωσε από την Ντόχα ότι «αν η Χαμάς παραδώσει τους ομήρους, αυτό θα σημάνει το τέλος του πολέμου», προσθέτοντας ωστόσο πως παραμένουν πολλές εκκρεμότητες στο σχέδιο, γι’ αυτό και είναι πρόωρη οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στο Κατάρ.

Ο αλ-Ανσάρι τόνισε πως «περιμένουμε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων τις επόμενες ημέρες σχετικά με την κατάπαυση του πυρός», επισημαίνοντας ότι το ερώτημα αυτό πρέπει να απευθυνθεί πρώτα στην ισραηλινή κυβέρνηση κατοχής. «Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να υπάρχει κατάπαυση του πυρός, εάν οι δηλώσεις του πρωθυπουργού εκεί σχετικά με την τήρηση του σχεδίου Τραμπ ήταν αληθείς», πρόσθεσε.

Τέλος, ανέφερε πως υπάρχουν ακόμη πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν σχετικά με το σχέδιο Τραμπ, γι’ αυτό και είναι νωρίς να συζητηθεί το μέλλον του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στο Κατάρ, καταλήγοντας στην τοποθέτησή του.