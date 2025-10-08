Η επέτειος των δύο χρόνων του πρωτοφανούς και συνεχιζόμενου για τα παγκόσμια χρονικά πολέμου στην Λωρίδα της Γάζας βρίσκει τις δύο πλευρές, Παλαιστινίους κι Ισραηλινούς, κουρασμένες από τον εκατέρωθεν πόλεμο φθοράς. Η επέτειος συμπίπτει με ένα ακόμη πολυδιαφημισμένο σχέδιο ειρήνευσης – δεν θα είναι το τελευταίο – των ΗΠΑ που προσπαθεί να θέσει τέλος στο θέμα της απελευθέρωσης Ισραηλινών και Παλαιστινίων αιχμαλώτων αλλά αποτυγχάνει ως ετεροβαρές υπέρ των Ισραηλινών να δημιουργήσει ένα modus vivendi μεταξύ του Τελ Αβίβ και της Παλαιστινιακής Αντίστασης.

Του Δρ. Ευάγγελου Βενέτη, ειδικού σε θέματα Ισλάμ και Μέσης Ανατολής

Το αδιέξοδο του εν λόγω πολέμου οφείλεται σε ένα και μόνο στοιχείο: την ευφυέστατη εκ μέρους της Χαμάς στρατηγική της υπογειοποίησης των στρατιωτικών υποδομών της Παλαιστινιακής Αντίστασης της Λωρίδας της Γάζας, δηλαδή την δημιουργία μιας πόλης κάτω από την πόλη. Ο υπόγειος Λαβύρινθος της Γάζας έχει ως αποτέλεσμα αφενός την εξουδετέρωση της εναέριας υπεροχής των Ισραηλινών σε σχέση με τους Παλαιστινίους μαχητές, αφετέρου την ενδυνάμωση του υβριδικού (ημιτακτικού-ημιαντάρτικου) modus operandi της Χαμάς έναντι των Κατοχικών Δυνάμεων.

Από την πλευρά τους οι Δυνάμεις Κατοχής του Ισραήλ βλέποντας την ανεπάρκειά τους να πλήξουν τις υπόγειες υποδομές της Χαμάς και την ανικανότητά τους να επιβληθούν και να νικήσουν, έχουν ισοπεδώσει την επιφάνεια της Λωρίδας και σε κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου ξεσπούν στον άμαχο παλαιστινιακό πληθυσμό με αποτέλεσμα την συλλογική τιμωρία και γενοκτονία των Παλαιστινίων αμάχων ενώ επιχειρούν εθνοκάθαρση με την Επιχείρηση Άρματα του Γεδεών 2, ενέργειες οι οποίες κηλιδώνουν την τιμή των όπλων του ισραηλινού στρατού και προκαλούν οξείες αντιδράσεις των στρατιωτικών έναντι του Νετανιάχου.

Στα δύο αυτά χρόνια έχει αποτυπωθεί μεταβολή του ισοζυγίου ισχύος με την Παλαιστινιακή Αντίσταση να έχει μειώσει αρκετά την ψαλίδα που την χώριζε από τις Ισραηλινές Δυνάμεις Κατοχής. Αξιοσημείωτο το ότι πριν το 2007 οι Παλαιστίνιοι πολεμούσαν με σφεντόνες ενώ τώρα διαθέτουν στοιχειώδες πυροβολικό με ρουκέτες, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, βόμβες διαφόρων τύπων κι επίπεδο οργανωμένου στρατού στις διαβιβάσεις και το modus operandi εν γένει.

Σε αυτό το αδιέξοδο που βγάζει κερδισμένους τους Παλαιστινίους με τονωμένο το ηθικό της επιτυχούς ένοπλης αντίστασής τους και το Ισραήλ έντονα προβληματισμένο από την εικόνα του ισραηλινού στρατού κατοχής να «κόβει άσκοπα βόλτες» στην επιφάνεια της Λωρίδας έχοντας αποτύχει να απελευθερώσει τους αιχμαλώτους και να νικήσει την Παλαιστινιακή Αντίσταση, οι Αμερικανοί οι οποίοι χωρίς διπλωματική αξιοπιστία στηρίζουν 100% τον Νετανιάχου προσπαθούν να σφυγμομετρήσουν ανά τακτά διαστήματα μηνών το ηθικό των Παλαιστινίων με ετεροβαρείς διπλωματικές πρωτοβουλίες ειρήνευσης, όπως αυτή του Τραμπ.

Η εν λόγω πρωτοβουλία-σχέδιο είναι κατά πολύ χειρότερη από την πρωτοβουλία του Μπάιντεν τον Δεκέμβριο του 2024, ο οποίος είχε καταθέσει σχέδιο ειρήνευσης που είχε τυπικά τον χαρακτήρα ίσων αποστάσεων αλλά απέτυχε λόγω της στήριξης των Αμερικανών προς τους Ισραηλινούς και της μη κατανόησης από την πλευρά τους ότι οι διπλωματικές πρωτοβουλίες αποτυπώνουν και δεν διαμορφώνουν το αποτέλεσμα των εξελίξεων στο πεδίο. Και οι εξελίξεις στο πεδίο εδώ και δύο χρόνια είναι σαφείς: Σε μια πρωτόγνωρη εξέλιξη στα παγκόσμια στρατιωτικά χρονικά οι Παλαιστίνιοι μαχητές κι άμαχοι έχουν καθηλώσει τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής στην επιφάνεια της Λωρίδας να ισοπεδώνουν και να γενοκτονούν χωρίς να έχουν το σθένος να κατέβουν στον υπόγειο Λαβύρινθο της Παλαιστινιακής Αντίστασης και κυρίως έχοντας αποτύχει μολαταύτα να διαρρήξουν την αρραγή ενότητα αμάχων και μαχητών.

Καθίσταται σαφές ότι το Σχέδιο Τραμπ θα επιτύχει μόνο εάν α) αναγνωρίσει τον πολιτικό ρόλο της ένοπλης Παλαιστινιακής Αντίστασης ως ισότιμου συνομιλητή ο οποίος θα διατηρήσει τα όπλα του και την πολιτική του οντότητα την επόμενη του πολέμου σε ένα ευρύτερο σχήμα πολιτικής ενότητας στην Παλαιστινιακή Αρχή και β) διασφαλίσει με ρήτρες εγγυητικές διαρκή ειρήνη πέντε ετών. Αυτά τα δύο σημεία συνιστούν το Πικρόν Ποτήριον που αρνείται να γευτεί ο Βενιαμίν Νετανιάχου την τελευταία διετία.

Ιδού το δίλημμα, λοιπόν: Ρεαλισμός-ειρήνευση ή φονταμενταλισμός-ματαιοπονία;