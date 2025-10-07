Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ – Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων και τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ξεκίνησαν τη Δευτέρα στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα εμφανίζεται διατεθειμένο να προχωρήσει σε συμβιβασμούς.

Η πρώτη φάση των συνομιλιών ανάμεσα στη Χαμάς και τους μεσολαβητές — Αίγυπτο, Κατάρ και Ηνωμένες Πολιτείες — ολοκληρώθηκε σε «θετική ατμόσφαιρα», σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Al Qahera News, που θεωρείται προσκείμενο στην αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών. Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν, ενώ η ισραηλινή αντιπροσωπεία έφθασε στην αιγυπτιακή λουτρόπολη χθες.

Αιγύπτιοι και Καταριανοί μεσολαβητές «εργάζονται με τα δύο μέρη για να δημιουργηθεί μηχανισμός» που θα επιτρέψει την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, ανέφερε το ίδιο δίκτυο. Οι συνομιλίες βασίζονται σε σχέδιο 20 σημείων που πρότεινε ο πρόεδρος Τραμπ.

«Πιστεύω πως η διαπραγμάτευση πάει πολύ καλά και πως η Χαμάς δέχτηκε πολύ σημαντικά πράγματα», δήλωσε ο 79χρονος Ρεπουμπλικανός, προσθέτοντας ότι «θα εξασφαλίσουμε συμφωνία για τη Γάζα».

Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται παραμονή της δεύτερης επετείου της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε πρωτοφανή έφοδο σε ισραηλινά εδάφη, γεγονός που αποτέλεσε την απαρχή του πολέμου.

Πολύπλοκες συνομιλίες και αμερικανική πίεση

«Αναμένουμε δύσκολες και περίπλοκες διαπραγματεύσεις», ανέφερε πηγή προσκείμενη στις συνομιλίες στο Γαλλικό Πρακτορείο, επισημαίνοντας ότι το Ισραήλ «συνεχίζει τον πόλεμο εξολόθρευσης». Οι συνομιλίες εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν αρκετές ημέρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποστείλει στην Αίγυπτο τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, ζητώντας να υπάρξει πρόοδος «γρήγορα». Σύμφωνα με πηγές του AFP, οι αντιπροσωπείες Ισραήλ και Χαμάς συμμετέχουν σε έμμεσες διαπραγματεύσεις στο ίδιο κτίριο, αλλά σε χωριστές αίθουσες, με τους μεσολαβητές να μεταφέρουν τα μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι συνομιλίες λαμβάνουν χώρα λιγότερο από έναν μήνα μετά την απόπειρα δολοφονίας των διαπραγματευτών της Χαμάς σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό στην πρωτεύουσα του Κατάρ. Επικεφαλής της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας είναι ο Χαλίλ αλ Χάγια, ο οποίος επέζησε της επίθεσης, στην οποία σκοτώθηκε ο γιος του.

Οι «μηχανισμοί» και οι όροι της κατάπαυσης του πυρός

Σύμφωνα με ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, η αντιπροσωπεία του κινήματος είχε συναντήσεις στο Κάιρο με Αιγύπτιους και Καταριανούς αξιωματούχους πριν από την επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στους «μηχανισμούς κατάπαυσης του πυρός, αποχώρησης των δυνάμεων κατοχής και ανταλλαγής αιχμαλώτων».

Η Χαμάς έχει εκφράσει τη βούλησή της να «αρχίσει αμέσως τη διαδικασία ανταλλαγής αιχμαλώτων», απαιτώντας παράλληλα τον πλήρη τερματισμό των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα. Το αμερικανικό σχέδιο, που παρουσιάστηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, προβλέπει κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση των ομήρων εντός 72 ωρών, σταδιακή απόσυρση του ισραηλινού στρατού και αφοπλισμό της Χαμάς.

Η Χαμάς, στην απάντησή της, δήλωσε πρόθυμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους με αντάλλαγμα «το τέλος του πολέμου» και την «πλήρη ισραηλινή απόσυρση», χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στον αφοπλισμό της. Επίσης, τονίζει ότι επιθυμεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον της Γάζας, κάτι που δεν περιλαμβάνεται στο αμερικανικό σχέδιο.

Η στάση του Ισραήλ και οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, στενός σύμμαχος του Τραμπ, δηλώνει πως στηρίζει το σχέδιο, επιμένοντας όμως ότι ο στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Γάζας, την οποία ελέγχει κατά περίπου 75%. Θεωρεί δε απαραίτητη προϋπόθεση τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς.

Σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ, προειδοποίησε ότι «θα ξαναρχίσουμε τη μάχη». Οι προηγούμενες απόπειρες μεσολάβησης απέτυχαν να εξασφαλίσουν μακροχρόνια εκεχειρία, αν και οι συμφωνίες του Νοεμβρίου 2023 και των αρχών του 2025 επέτρεψαν την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων.

Στη Γάζα, η πολιτική προστασία ανακοίνωσε νέους βομβαρδισμούς σε περιοχές της πόλης και στη Χαν Γιούνις, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι.

Επέτειος και ανθρώπινος απολογισμός

Στο Ισραήλ πραγματοποιούνται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης για την πιο πολύνεκρη επίθεση στην ιστορία της χώρας. Το πρωί προγραμματίστηκε συγκέντρωση κοντά στο κιμπούτς Μπεερί, στον χώρο του φεστιβάλ Νόβα, όπου έχασαν τη ζωή τους 370 άνθρωποι.

Το βράδυ, στο Τελ Αβίβ, θα γίνει εκδήλωση στην «πλατεία των ομήρων» με πρωτοβουλία των οικογενειών των θυμάτων. Οι επίσημες τελετές μνήμης έχουν προγραμματιστεί για τις 16 Οκτωβρίου, μετά το τέλος των εορτών Σουκότ.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 προκάλεσε τον θάνατο 1.219 ανθρώπων στην ισραηλινή πλευρά, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. Από τους 251 απαχθέντες, 47 εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Γάζα, εκ των οποίων οι 25 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 67.160 ανθρώπων στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, στοιχεία που θεωρεί αξιόπιστα ο ΟΗΕ. Ο Οργανισμός έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε τμήματα του θύλακα, ενώ ανεξάρτητοι ερευνητές τονίζουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία — κατηγορίες που η ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει.