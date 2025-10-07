Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε την πεποίθηση ότι το τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας είναι κοντά, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ βγήκε από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 «ως η ισχυρότερη δύναμη στη Μέση Ανατολή».

Σε συνέντευξή του σε αμερικανικό podcast, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός «συνέτριψε τη Χαμάς, αν και η οργάνωση δεν έχει ακόμη ηττηθεί πλήρως», προσθέτοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως ότου επιτευχθεί πλήρης εξουδετέρωση των αντιπάλων.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ τόνισε ότι οι επιχειρήσεις στη Γάζα θα ολοκληρωθούν με την απελευθέρωση κρατουμένων και τον τερματισμό της κυριαρχίας της Χαμάς. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ισραήλ αντιμετώπισε ταυτόχρονα την Χεζμπολάχ και τη Συρία, ενώ, όπως υποστήριξε, «συνέτριψε το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα».

Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης ότι η χώρα του ανέπτυξε «τα πιο προηγμένα επιθετικά όπλα στον πλανήτη» και τα μοιράστηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας ότι η στρατιωτική ισχύς του Ισραήλ απέτρεψε τις προσπάθειες «εχθρών της Αμερικής» να αναπτύξουν βαλλιστικούς πυραύλους με πυρηνικές κεφαλές.

Σχετικά με το Ιράν, προειδοποίησε ότι εργάζεται για την ανάπτυξη διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων με βεληνεκές έως 8.000 χιλιόμετρα.

Τέλος, αναφέρθηκε στις ιδιωτικές συνομιλίες του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τες «πολύ φιλικές», αλλά διευκρίνισε ότι αυτό «δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε σε όλα».

Γάζα: «Θετικές» οι πρώτες συνομιλίες στην Αίγυπτο

Οι έμμεσες συνομιλίες Ισραήλ – Χαμάς, που ξεκίνησαν τη Δευτέρα στην Αίγυπτο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, χαρακτηρίστηκαν «θετικές» και αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα, σύμφωνα με δύο παλαιστινιακές πηγές που πρόσκεινται στη διαπραγματευτική ομάδα της ισλαμιστικής οργάνωσης.

«Οι συνομιλίες ήταν θετικές χθες βράδυ, με μια πρώτη σύνοδο που διήρκεσε τέσσερις ώρες», ανέφερε μία από τις πηγές. «Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις πρόκειται να επαναληφθούν το μεσημέρι», πρόσθεσε.

Η δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε τις πληροφορίες αυτές, τόσο για τη διεξαγωγή της πρώτης συνόδου όσο και για τη συνέχιση των συνομιλιών σήμερα. Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται στο θέρετρο του Σινά, στο Σαρμ ελ-Σέιχ.