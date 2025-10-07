Ο πρώην υπουργός Άμυνας και νυν ανεξάρτητος βουλευτής, Ευάγγελος Αποστολάκης, σε συνέντευξή του μίλησε για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από βουλευτής, ενώ αναφέρθηκε και στον γιο του, που ήταν ένας από τους 27 Έλληνες που πήραν μέρος στη δράση του Global Sumus Flotilla και συνελήφθησαν από το Ισραήλ.

Μάλιστα, ο Ευάγγελος Αποστολάκης βρέθηκε στο αεροδρόμιο το βράδυ της Δευτέρας (6.10.2025) για να υποδεχτεί τον γιο του. Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής μιλώντας στο Open είπε πως τόσο ως πατέρας όσο και ως μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου, επικροτεί κάθε ενέργεια που έχει ως σκοπό την ειρήνη και την ενίσχυση ανθρώπων που υφίστανται, όπως είπε, «αυτή τη γενοκτονία».

Υποστήριξε ότι οι κυβερνήσεις γενικότερα, θα έπρεπε να στηρίζουν και να αναδεικνύουν τέτοιες πρωτοβουλίες και όχι να τις παρεμποδίζουν: «Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν μουδιασμένη».

Ο ίδιος κατήγγειλε πως «ο αλήτης υπουργός Ασφαλείας του Ισραήλ τούς έκανε ένα απίστευτο bullying», καθώς όπως είπε «τους έβαλαν χειροπέδες, τους οδήγησαν σε φυλακή τρομοκρατών, ενώ δεν είναι κανείς τους τρομοκράτης, αλλά άνθρωποι με ευαισθησίες».

Τι ανέφερε για τον Αλέξη Τσίπρα

Ο Ευάγγελος Αποστολάκης χαρακτήρισε την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού «έκρηξη» που θα προκαλέσει σημαντικές πολιτικές εξελίξεις, τονίζοντας ότι ο προοδευτικός χώρος έχει πλέον την ευκαιρία να ενεργοποιηθεί και να δημιουργήσει μια «σοβαρή αντιπολίτευση» με πραγματικό αντίκρισμα στα προβλήματα της κοινωνίας.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας Τσίπρα – Κασσελάκη ο ίδιος σημείωσε: «Όσοι μοιράζονται την αγωνία να γίνει κάτι θετικό και να προκύψει κάτι ουσιαστικό για τη διακυβέρνηση της χώρας, και βάλουν στην άκρη τις πολιτικές τους φιλοδοξίες και την αγκαλιά της έδρας και του θρόνου, έχουν περιθώριο να συνεργαστούν».

«Εγώ, σαν ανεξάρτητος βουλευτής, παρακολουθώ τις εξελίξεις, έχω προτάσεις. Δεν είμαι μακριά -είμαι πάρα πολύ κοντά. Και η αγωνία μου είναι πώς θα γίνει όλο αυτό το κατακερματισμένο πολιτικό κομμάτι να συντονιστεί», τόνισε.