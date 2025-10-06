Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Αθήνα προσγειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/10) η ειδική πτήση που παρέλαβε από το Ισραήλ τους 27 Έλληνες ακτιβιστές του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», οι οποίοι συνελήφθησαν από τις ισραηλινές αρχές.

Η πτήση αναχώρησε από την Αθήνα το πρωί της Δευτέρας με προορισμό την πόλη Eilat-Ramon του Ισραήλ, απ’ όπου παρέλαβε τους 27 Έλληνες, που συγκαταλέγονται στους 470 ακτιβιστές του στολίσκου «Global Sumud Flotilla». Σύμφωνα με τους Times of Israel, στην Αθήνα έφθασε μαζί με τους 69 ακτιβιστές που επέβαιναν στην πτήση και η Σουηδέζα ακτιβίστρια, Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Εκτός από τους Έλληνες, 28 Γάλλοι, 15 Ιταλοί και 9 Σουηδοί μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην Ελλάδα, από όπου θα πάρουν πτήσεις για τις χώρες καταγωγής τους. Παράλληλα, 21 Ισπανοί επέστρεψαν στη χώρα τους την Κυριακή, ενώ 28 παραμένουν υπό κράτηση.

Δείτε βίντεο του Reuters από την άφιξη των ακτιβιστών στην Αθήνα:

Το ΥΠΕΞ για τον επαναπατρισμό

Με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών σε συντονισμό με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, αφίχθη στην Αθήνα με ασφάλεια ειδική πτήση επαναπατρισμού των 27 Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Μέσω της ανωτέρω πτήσης διευκολύνθηκε και η μεταφορά 134 πολιτών από 15 ευρωπαϊκές χώρες.