Τους 27 Έλληνες που μετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» επισκέφθηκε την Κυριακή στο κέντρο κράτησης όπου βρίσκονται, η πρέσβειρα της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ συνοδευόμενη από αντιπροσωπεία της πρεσβείας.

Οι Έλληνες πολίτες θα επιστρέψουν τη Δευτέρα στην Ελλάδα με ειδική πτήση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών «όλοι είναι καλά στην υγεία τους και τους παρέχεται κάθε αναγκαία υποστήριξη».

Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με όλα τα επίπεδα διοίκησης του ισραηλινού υπουργείου εξωτερικών, ώστε άμεσα να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση «τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση στο πλησίον διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon, ώστε να παραλάβει τους Έλληνες πολίτες και να τους επιστρέψει αυθημερόν με ασφάλεια στην Αθήνα».