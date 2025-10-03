Υπό τον έλεγχο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων τέθηκε το ιστιοφόρο «Marinette», το τελευταίο σκάφος του διεθνούς στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Λωρίδα της Γάζας. Την ίδια ώρα περισσότεροι από 400 ακτιβιστές, οι οποίοι επέβαιναν σε 41 σκάφη του διεθνούς στολίσκου Global Sumud Flotilla, συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις σε επιχείρηση που διήρκεσε περίπου 12 ώρες, όπως δήλωσε χθες το βράδυ Ισραηλινός αξιωματούχος, υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Ανάμεσά τους είναι και 27 Έλληνες ενώ έντεκα εξ αυτών ξεκινούν απεργία πείνας. Αργά το βράδυ η Ελληνίδα πρέσβης στο Ισραήλ έφτασε εκεί όπου κρατούνται οι 27 Έλληνες.

Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος του MEGA, Μαρίνος Γκασιάμης, οι 27 ακτιβιστές από την Ελλάδα κρατούνται σε φυλακές στο νότιο Ισραήλ, στην έρημο Νεγκέβ. Εκεί μεταφέρονται σταδιακά και οι υπόλοιποι κρατούμενοι από τον στολίσκο. Πριν από δύο ώρες η πρέσβης μπήκε στις φυλακές και ξεκίνησε να συνομιλεί με τους Έλληνες κρατούμενους. Όπως είπε ο δημοσιογράφος έχουν αφαιρεθεί από όλους τα κινητά τηλέφωνα κι έτσι δεν υπάρχει στην παρούσα φάση επικοινωνία για να γίνει γνωστό τι έχει ειπωθεί από τους ακτιβιστές προς την Ελληνίδα πρέσβη.

Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την ισραηλινή πρεσβεία η διαδικασία ταυτοποίησης προχωρά γρήγορα και ήδη έχουν ταυτοποιηθεί περίπου οι μισοί κρατούμενοι.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αρχίσουν οι διαδικασίες για τη διοικητική τους απέλαση. Σύμφωνα με πηγή από την ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα στόχος του Τελ Αβίβ είναι να προχωρήσουν άμεσα οι απελάσεις κι έτσι ακόμα κι αν υπάρξει δίκη για κάποιους από αυτούς θα ολοκληρωθεί μέσα σε μία μέρα.

«Μετά την παράνομη κράτησή μας από τις ισραηλινές αρχές, ξεκινάμε απεργία πείνας. Η απόφαση αυτή δεν είναι προσωπική επιλογή, αλλά συλλογική στάση απέναντι στο έγκλημα που διαπράττεται ενάντια στον παλαιστινιακό λαό και στη συνεχιζόμενη παραβίαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου», αναφέρει η ανακοίνωση της ελληνικής αποστολής.

«Το κράτος πειρατής του Ισραήλ έχει κατασχέσει σχεδόν όλα μας τα πλοία, 43 πλοία. Έχει απαγάγει παράνομα σε διεθνή ύδατα όλα τα μέλη της αποστολής. Όταν οι Ισραηλινές δυνάμει επιτίθονται κόβουν όλα τα μέσα επικοινωνίας των πλοίων οπότε αποκόπτουν τους ανθρώπους από κάθε επικοινωνία με τους δικούς του», τόνισε η εκπρόσωπος μελών ελληνικού τμήματος αποστολής Flotilla, Όλγα Λαφαζάνη.

Σημειώνεται ότι συγγενείς και φίλοι των απαχθέντος συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Εξωτερικών με αγωνία για να μάθουν νέα τους.