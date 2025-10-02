Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με τους 27 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla προς τη Γάζα και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ.

Όπως ανακοινώθηκε από την εκπρόσωπο Τύπου του ΥΠΕΞ, η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ είναι σε διαρκή επικοινωνία με τις ισραηλινές αρχές, ενώ η Πρέσβης της Ελλάδας, Μάγια Σολωμού, πρόκειται να μεταβεί στον χώρο όπου κρατούνται οι Έλληνες πολίτες.

Τις τελευταίες ημέρες, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε επίσημα διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά, με σκοπό να διασφαλιστεί η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, όλοι οι Έλληνες είναι καλά στην υγεία τους και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει ασκηθεί βία εις βάρος τους.

Παράλληλα, εκδόθηκε Κοινή Δήλωση Ελλάδας – Ιταλίας, στην οποία τονίζεται η ανάγκη προστασίας των πολιτών και η παροχή πλήρους προξενικής συνδρομής. Επιπλέον, απευθύνθηκε έκκληση προς τους επιβαίνοντες του στολίσκου να αποδεχθούν την πρόταση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για ασφαλή παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του Ισραήλ και τις υπόλοιπες χώρες, των οποίων πολίτες επέβαιναν στον στολίσκο, προγραμματίζονται οι απαραίτητες διαδικασίες καταγραφής και ελέγχου, σε συγκεκριμένο λιμάνι του Ισραήλ, πριν από την επιστροφή των πολιτών στις χώρες τους. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η απέλαση των Ελλήνων πολιτών δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν την Κυριακή, λόγω της εβραϊκής εορτής.

Το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει πως προτεραιότητα παραμένει η διασφάλιση της ασφάλειας όλων των Ελλήνων πολιτών, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τον Ισραηλινό ομόλογό του.

Η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, την οποία, όπως υπογραμμίζεται, επιθυμεί να διατηρήσει και να ενισχύσει.

Κακλαμάνης: Το πλοίο «Οξυγόνο» μεταφέρεται σε λιμάνι του Νότιου Ισραήλ

Η διπλωματική υπηρεσία της Βουλής, κατόπιν εντολής του Προέδρου κ. Νικήτα Κακλαμάνη, επικοινώνησε με το Υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διαμονή και επιστροφή των 27 Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στο πλοίο «Οξυγόνο», το οποίο συμμετέχει στη διεθνή αποστολή Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα.

Ο κ. Κακλαμάνης ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι το πλοίο μεταφέρεται σε λιμάνι του Νοτίου Ισραήλ και ότι ο Έλληνας πρέσβης στο Τελ Αβίβ έχει λάβει εντολή να επιληφθεί της ομαλής επιστροφής του ελληνικού πληρώματος.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής: «Στο πλοίο βρίσκεται η βουλευτής Πέτη Πέρκα. Επικοινωνήσαμε με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία μας ενημέρωσε ότι το πλοίο κατευθύνεται προς το λιμάνι του νότιου Ισραήλ και θα φτάσει σε λίγη ώρα. Ο πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ έχει λάβει εντολή να αναλάβει τα σχετικά με τη μεταφορά των 27 Ελλήνων στην Ελλάδα μόλις φτάσει το πλοίο. Η διαδικασία αυτή δεν θα ξεκινήσει σήμερα λόγω της θρησκευτικής εορτής που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ισραήλ και θα αρχίσει αύριο. Το κάνουμε λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει βουλευτής, η πρόνοια βέβαια είναι για όλους. Μέχρι το μεσημέρι θα υπάρχει ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών».