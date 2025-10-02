Αναχαίτιση πραγματοποίησαν ισραηλινές δυνάμεις κατά του στολίσκου Global Sumud Flotilla ο οποίος μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Τουλάχιστον 19 από τα 44 πλοία αναχαιτίστηκαν, αναφέρουν οι πληροφορίες, από το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ.

Τα πλοία του στολίσκου εισήλθαν στην «ζώνη υψηλού κινδύνου» στην πορεία του προς τη Γάζα αργά το βράδυ της Τετάρτης, όταν και ξεκίνησε η ισραηλινή επιχείρηση αναχαίτισης.

Η στιγμή των προειδοποιήσεων από τους ισραηλινούς

Λίγο μετά τις 6.23 το πρωί, το Ισραήλ, εισέβαλε στο ελληνικό πλοίο «ΟΞΥΓΟΝΟ», μεταφέροντας το πλήρωμα «σε άγνωστο μέρος παρά τη θέληση τους».

Πρώτοι στόχοι των ισραηλινών δυνάμεων έγιναν, την Τετάρτη, τα πλοία Alma, Sirius και Adara, ενώ οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν σε ισραηλινό λιμάνι, σύμφωνα με το ΥΠΕΞ του Ισραήλ. Δεκαπέντε πλοία έχουν δεχθεί ρεσάλτο από το ισραηλινό ναυτικό. Περισσότεροι από 220 είναι οι ακτιβιστές που κρατούνται.

Η ισραηλινή επίθεση έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας μαζικές διαδηλώσεις, διπλωματική καταδίκη και προειδοποιήσεις για απεργίες.

Live την πορεία του Global Sumud Flotilla

Μεταξύ των πλοίων που αναχαιτίστηκαν ήταν και αυτό στο οποίο επέβαινε η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές βρίσκεται ανάμεσα στους συλληφθέντες.