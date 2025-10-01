Ο Global Sumud Flotilla έχει εισέλθει στη «ζώνη υψηλού κινδύνου» στην πορεία του προς τη Γάζα. Παράλληλα, το Ισραήλ ετοιμάζει την επίθεσή του αφού, παρά τις διεθνείς πιέσεις και αντιδράσεις, έχει ανακοινώσει ότι δεν θα επιτρέψει στα πλοία να φτάσουν στον αποκλεισμένο παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, σχεδόν 20 ισραηλινά πλοία έχουν εντοπιστεί σε απόσταση 7 έως 20 ναυτικών μιλίων από τον στόλο.

Όπως έχει προαναφερθεί, οι ακτιβιστές φοβούνται ότι το Ισραήλ θα καταλάβει τα πλοία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Breaking | According to Al Jazeera: Nearly 20 Israeli warships have been spotted 7 to 20 nautical miles from the Global Sumud Flotilla, which has declared a high state of alert in preparation for possible interception. pic.twitter.com/0z6d7nM0Fd — Quds News Network (@QudsNen) October 1, 2025

Από 46 χώρες κατάγονται οι 497 ακτιβιστές που επιβαίνουν στα πλοία του Global Sumud Flotilla που κατευθύνεται προς τη Γάζα για να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο ακτιβιστής Αχμέντ Χασάν έχει αναρτήσει τον παρακάτω χάρτη στα social media: