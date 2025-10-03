Το τελευταίο πλοίο του διεθνούς στολίσκου που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα εξακολουθεί να πλέει προς τον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, παρά την αναχαίτιση περίπου 40 άλλων σκαφών από τον ισραηλινό στρατό την Πέμπτη.

«Το Marinette συνεχίζει να πλέει», ανέφεραν οι διοργανωτές του Global Sumud Flotilla σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι και αυτό θα αναχαιτιστεί σύντομα. «Γνωρίζουμε τι μας περιμένει», πρόσθεσαν.

Σύμφωνα με το στίγμα γεωεντοπισμού που δημοσιοποιήθηκε στον ιστότοπο της πρωτοβουλίας, το πλοίο βρισκόταν περίπου 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Γάζας στις 03:50 ώρα Ελλάδας.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ αντέδρασε ξεκαθαρίζοντας: «Αν πλησιάσει, η απόπειρά του να εισέλθει σε περιοχή ενεργών μαχών και να σπάσει τον αποκλεισμό θα εμποδιστεί».

Περισσότεροι από 400 ακτιβιστές που επέβαιναν σε 41 πλοία του Global Sumud Flotilla συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις σε επιχείρηση που διήρκεσε περίπου 12 ώρες, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Όπως διευκρίνισε, «μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Ασντόντ και τους ανέλαβε η ισραηλινή αστυνομία».

Το Ισραήλ είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι όλοι οι επιβαίνοντες στον στολίσκο είναι «σώοι και ασφαλείς» και πως θα απελαθούν στην Ευρώπη.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχάρη το Πολεμικό Ναυτικό για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, δηλώνοντας: «Συγχαίρω τα μέλη και τους διοικητές του Πολεμικού Ναυτικού που εκπλήρωσαν την αποστολή τους στη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ με τον πιο επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο».