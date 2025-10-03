Ένας νέος στολίσκος με εννέα πλοία κινείται προς τη Λωρίδα της Γάζας, με στόχο να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό στην περιοχή, όπως αναφέρουν ακτιβιστές.

Ο «Συνασπισμός του Στόλου της Ελευθερίας» αναφέρει ότι το πλοίο “Conscience” αναχώρησε από την Ιταλία την περασμένη Τετάρτη με περίπου 100 ακτιβιστές. Η ομάδα λέει ότι «πολλοί από αυτούς» είναι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και δημοσιογράφοι.

Το “Conscience” ενώνεται με άλλα οκτώ σκάφη που απέπλευσαν από την Ιταλία πριν από σχεδόν μια εβδομάδα.

Τα εννέα πλοία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα ανοικτά των ακτών του ελληνικού νησιού της Κρήτης, σύμφωνα με δεδομένα ζωντανής παρακολούθησης.

Κατά τους Times of Israel, τα πλοία αναμένεται να αναχαιτιστούν από το ναυτικό του Ισραήλ σε περίπτωση που συνεχίσουν να πλησιάζουν τη Γάζα. Την περασμένη ημέρα, 42 σκάφη του Global Sumud Flotilla αναχαιτίστηκαν και περίπου 470 ακτιβιστές συνελήφθησαν.