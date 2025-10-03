Υπό τον έλεγχο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων τέθηκε το ιστιοφόρο «Marinette», το τελευταίο σκάφος του διεθνούς στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν ζωντανά από το Global Sumud Flotilla, σκάφη με ένοπλους Ισραηλινούς στρατιώτες προσέγγισαν το ιστιοπλοϊκό, ενώ το πλήρωμα είχε ήδη απομακρυνθεί από το πηδάλιο και είχε καταφύγει στο εσωτερικό του σκάφους. Λίγο αργότερα, τα στρατιωτικά σκάφη πλαγιοδέτησαν το «Marinette» και ακολούθησε ρεσάλτο των ισραηλινών δυνάμεων, οπότε και διακόπηκε η ζωντανή μετάδοση.

Crazy how war crimes are literally just being live-streamed for the world to see. The last frame after they break the camera is haunting. #AllEyesOnSumudFlotilla #Marinette pic.twitter.com/E2FpJZSDuj — YUNG LYS (@yunglyssss) October 3, 2025

Το σκάφος εντοπίστηκε περίπου 150 χιλιόμετρα ανοιχτά της Γάζας στις 03:50 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με στίγμα που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα των διοργανωτών. Με βάση τα δεδομένα γεωεντοπισμού, το «Marinette» είχε πλησιάσει ακόμη περισσότερο τις ακτές του παλαιστινιακού θύλακα λίγο πριν τη στρατιωτική επέμβαση.

Το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει ότι δεν θα επιτρέψει στα σκάφη του στολίσκου να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ είχε τονίσει πως «αν το πλοίο πλησιάσει, η απόπειρά του να εισέλθει σε περιοχή ενεργών μαχών και να σπάσει τον αποκλεισμό θα εμποδιστεί».

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»:

Οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», με κατεύθυνση προς την εμπόλεμη περιοχή της Γάζας, είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ότι υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος τους. Σύμφωνα με ενημέρωση από το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, τα πλοία του στολίσκου καταπλέουν, συνοδεία ισραηλινών πλοίων, με ασφάλεια, στο λιμάνι του Ashdod και θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής και απέλασης των επιβαινόντων.

Η Πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί στον χώρο, όπου βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες. Τόσο τις προηγούμενες ημέρες, όσο και σήμερα, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά, με τα οποία τέθηκε το ζήτημα της προστασίας των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή.

Σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες χώρες, πολίτες των οποίων συμμετέχουν στην αποστολή και βρίσκονται στο Ισραήλ, θα γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες προς το Ισραήλ και θα παρασχεθεί προξενική συνδρομή.

Πάνω από 400 ακτιβιστές συνελήφθησαν

Περισσότεροι από 400 ακτιβιστές, οι οποίοι επέβαιναν σε 41 σκάφη του διεθνούς στολίσκου Global Sumud Flotilla, συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις σε επιχείρηση που διήρκεσε περίπου 12 ώρες, όπως δήλωσε χθες το βράδυ Ισραηλινός αξιωματούχος, υπό καθεστώς ανωνυμίας.

«Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Ασντόντ και στη συνέχεια παραδόθηκαν στην ισραηλινή αστυνομία», ανέφερε ο ίδιος.

Το πρωί της Πέμπτης, το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει πως όλοι οι επιβαίνοντες είναι σώοι και ασφαλείς, και ότι προβλέπεται να απελαθούν στην Ευρώπη εντός των επόμενων ημερών.

Την επιχείρηση χαιρέτισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δηλώνοντας:«Συγχαίρω τα μέλη και τους διοικητές του Πολεμικού Ναυτικού που εκπλήρωσαν την αποστολή τους στη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ με τον πιο επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο».