Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Ταλλίν, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε με τον Εσθονό ομόλογό του, Margus Tsahkna, τονίζοντας τη σημασία της στενής συνεργασίας Ελλάδας και Εσθονίας σε θέματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Έλληνας ΥΠΕΞ τόνισε ότι, παρά τη γεωγραφική απόσταση, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες είναι κοινές. «Πολλές φορές αντιμετωπίζουμε παρόμοιες μορφές επιθετικότητας», ανέφερε, αναφερόμενος στις πρόσφατες παραβιάσεις του εναερίου χώρου της Εσθονίας και στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου.

Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία και τη σημασία ενίσχυσης των ευρωπαϊκών μηχανισμών άμυνας, καθώς και της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη εμβάθυνσης των σχέσεων μεταξύ των χωρών της Βαλτικής και των Βαλκανίων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση διεθνών προκλήσεων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η θαλάσσια ασφάλεια, με έμφαση στην αντιμετώπιση του σκιώδους στόλου της Ρωσίας, ο οποίος συνιστά σημαντική απειλή για την περιοχή. Ο Υπουργός τόνισε την ανάγκη συντονισμένων δράσεων σε διεθνή fora και την προώθηση της ειρήνης στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε επίσης στην προώθηση επενδύσεων, εμπορίου και ψηφιακής διακυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα και η Εσθονία επιδιώκουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι τεχνολογίες αιχμής.

«Η μετατροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια γεωπολιτική ένωση προϋποθέτει στενότατους δεσμούς μεταξύ χωρών με κοινές αντιλήψεις», κατέληξε ο ΥΠΕΞ, επισημαίνοντας τη σημασία της ενίσχυσης των προσπαθειών για μια ισχυρή, ενωμένη και ανταγωνιστική Ευρώπη.