Η Ελλάδα θα εγγυηθεί τον ασφαλή πλου των σκαφών που βρίσκονται στα χωρικά της ύδατα και συμμετέχουν σε διεθνή στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στη τηλεόραση του Reuters, προσθέτοντας ότι η Αθήνα έχει ενημερώσει το Ισραήλ πως Έλληνες πολίτες συμμετέχουν στον στολίσκο.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι “η «Global Sumud Flotilla» χρησιμοποιεί περίπου 50 πολιτικά σκάφη με στόχο να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Στα πλοία επιβαίνουν πολλοί δικηγόροι και ακτιβιστές, ανάμεσά τους και η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ”.

«Υπάρχει ένας μικρός αριθμός σκαφών αυτή τη στιγμή στα νερά της Κρήτης και θα εγγυηθούμε τον ασφαλή πλου τους», δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης στο Reuters στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Έχουμε ήδη ενημερώσει την ισραηλινή κυβέρνηση για τη συμμετοχή Ελλήνων πολιτών σε αυτήν και θα διασφαλίσουμε ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά» πρόσθεσε.

Ο αρθρογράφος επισημαίνει ότι “το Ισραήλ έχει επανειλημμένα επικρίνει το στολίσκο, κατηγορώντας τους ακτιβιστές για συνενοχή με τη Χαμάς και πως η Ιταλία έστειλε πολεμικό πλοίο προς υποστήριξη του στολίσκου, μετά από επίθεση 12 μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε διεθνή ύδατα, 30 ναυτικά μίλια (56 χλμ.) νοτίως της Γαύδου”.

Ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε επίσης στο Reuters ότι η Αθήνα δεν σκοπεύει, σε αυτή τη φάση, να ενταχθεί στις ναυτικές αποστολές Ιταλίας και Ισπανίας και για το περιστατικό με τα drones, ξεκαθάρισε ότι θα διεξαχθεί πλήρης έρευνα για να διαπιστωθεί τι συνέβη.

«Αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχει ασφάλεια, αλλά παραμένουμε σε πλήρη εγρήγορση», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.