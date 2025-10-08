Διμερή συνάντηση με τον ομόλογό του στην Εσθονία, Μάργκους Τσάκνα, θα έχει σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Μισή ώρα αργότερα, μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών, θα ακολουθήσουν, σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ, δηλώσεις των δύο υπουργών Εξωτερικών σε εκπροσώπους των ΜΜΕ και γέυμα εργασίας.

Οι δύο ΥΠΕΞ Ελλάδας και Εσθονίας, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, θα ανταλλάξουν απόψεις επί σειράς θεματικών, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, στον ευρωπαϊκό μηχανισμό SAFE και σε άλλα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Πρόσφατα, στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας είχε καταδικάσει τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου ΕΕ και ΝΑΤΟ από ρωσικά εναέρια μέσα, οι οποίες είχαν σημειωθεί έως τότε, και συγκεκριμένα στην επικράτεια της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Εσθονίας.

Εστιάζοντας στην παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία οπλισμένα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας είχε κάνει λόγο για περιστατικό που δεν μπορεί να θεωρηθεί μεμονωμένο.

Όπως είχε ο ίδιος αναφέρει χαρακτηριστικά, «η διαδοχική επανάληψη δείχνει ότι δεν πρόκειται για απλές συμπτώσεις».

«Η πρώτη φορά είναι ατύχημα, η δεύτερη φορά είναι σύμπτωση, η τρίτη είναι μοτίβο», τόνιζε ο Γιώργος Γεραπετρίτης καταδικάζοντας ακολούθως κάθε παραβίαση κρατικών συνόρων και εκφράζοντας, ταυτόχρονα, την αλληλεγγύη της χώρας μας προς την Εσθονία.

«Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας και, γενικότερα, οποιουδήποτε κράτους μέλους. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας στην Εσθονία, μια φίλη χώρα και σύμμαχο στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή και κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και είναι απαράδεκτη, ιδίως όταν προέρχεται από ένα Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Από τη σημερινή, επίσημη επίσκεψή του στο Ταλλίν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναμένεται να επαναλάβει εμφατικά το μήνυμα της καταδίκης όσων παραβιάζουν κρατικά σύνορα, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία, στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο έμμεσο μήνυμα τόσο στην Άγκυρα, που συχνά προχωρά σε παραβιάσεις του εναέριου χώρου (και όχι μόνο) της Ελλάδας όσο και στην ΕΕ, στους κόλπους της οποίας θα ληφθούν σύντομα αποφάσεις για τον SAFE.

Η θέση της Ελλάδας για τη συμμετοχή της Τουρκίας στον μηχανισμό SAFE, υπό τον όρο να άρει το casus belli και να τερματίσει την αναθεωρητική ρητορική της, είναι γνωστή διεθνώς καθώς ο ίδιος ο Έλληνας πρωθυπουργός την έχει επικοινωνήσει επανειλημμένα, και εκ νέου πρόσφατα μέσω ΟΗΕ και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ ωστόσο αναμένεται να ανταλλάξει απόψεις επί του θέματος με τον Εσθονό ομόλογό του αλλά και να επαναλάβει το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για ανάγκη προστασίας και τον νοτίων συνόρων της ΕΕ, το οποίο επικοινώνησε ο Έλληνας πρωθυπουργός μέσα Κοπεγχάγης.

Την επομένη (Πέμπτη 9/10), ο Γιώργος Γεραπετρίτης μεταβαίνει στο Ελσίνκι για προγραμματισμένη διμερή επίσκεψη ενώ αμέσως μετά επισκέπτεται το Λουξεμβούργο. Εκεί θα είναι κεντρικός ομιλητής στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου μαζί με τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου της ΕΕ με θέμα το Δίκαιο της ΕΕ.