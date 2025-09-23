Εμφαση στον καταλυτικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η διπλωματία για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την παρέμβαση του στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένου του παλαιστινιακού ζητήματος .

Ο ελληνας ΥΠΕΞ επισήμανε ότι συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η διπλωματία παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέσο επίλυσης των διαφορών, ακόμη και υπό τις πιο δυσμενείς συνθήκες.

Η Ελλάδα έχει εκφράσει την ακλόνητη στήριξή της στις διαπραγματευτικές προσπάθειες και θα συνεχίσει να το πράττει. Καλούμε όλες τις πλευρές να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασης, να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο.

Ανθρωπιστική καταστροφή

Αναφερόμενος στη Γάζα, είπε ότι η ανθρωπιστική καταστροφή συνεχίζεται. Εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, ο άμαχος πληθυσμός υπομένει εξαιρετικά δυσμενείς και βαθύτατα ανησυχητικές συνθήκες διαβίωσης. Κανείς δεν πρέπει να εξαναγκάζεται να ζει υπό τέτοιες συνθήκες.

Η επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Πόλη της Γάζας έχει οδηγήσει σε περαιτέρω εκτοπισμούς και εντείνει τον κίνδυνο επιδείνωσης της ήδη δεινής ανθρωπιστικής κρίσης. Η εν λόγω κατάσταση θέτει σε κίνδυνο ζωές αμάχων. Κάθε περαιτέρω κλιμάκωση στη Γάζα που επιδεινώνει την ήδη δραματική κατάσταση για τους αμάχους πρέπει να αποφευχθεί.

Ανθρωπιστική βοήθεια

Οι κακουχίες που υφίστανται τα παιδιά αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη για μαζική, ασφαλή, απρόσκοπτη και αδιάλειπτη πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια σε όλες τις περιοχές της Γάζας, με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.

Λύση δύο κρατών

Και κατέληξε: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να συμβάλλει σε κάθε προσπάθεια αναβίωσης της πολιτικής διαδικασίας για τη λύση των δύο κρατών. Μιας διαδικασίας που, όπως ακράδαντα πιστεύουμε, πρέπει να οδηγήσει στην ίδρυση ενός κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους μέσω μιας ανανεωμένης και συνολικής προσέγγισης, που είναι ουσιώδης για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.