«Κρίση στα ελληνοτουρκικά δεν υπάρχει», ξεκαθάρισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξη που παραχώρησε το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, στον απόηχο των όσων συνέβησαν στη Νέα Υόρκη. Όπως εξήγησε ο ίδιος, η ακύρωση του ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν έγινε «για πολύ θεμιτό λόγο». «Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν το επόμενο διάστημα», διαβεβαίωσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ, διασαφηνίζοντας πως, όσον αφορά την έξοδο του Πίρι Ρέις στο Αιγαίο, πρόκειται για έρευνες επιφάνειας που δεν αντίκεινται στο Διεθνές Δίκαιο και που δεν ασκούν καμία επίδραση στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Για πιθανό, μελλοντικό αίτημα παρέμβασης των ΗΠΑ μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπήρξε κατηγορηματικός. «Δεν θα χρειαστούμε αμερικανική παρέμβαση για τα ελληνοτουρκικά, μπορούμε να ρυθμίσουμε μόνοι μας τα του οίκου μας», ανέφερε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για καταγγελίες κακομεταχείρισης των επιβαινόντων στον στολίσκο προς Γάζα που κρατήθηκαν στο Ισραήλ, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας σημείωσε πως έχει ήδη μεταφέρει την ενόχληση της ελληνικής πλευράς για συμπεριφορές που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Στο εσωτερικό μέτωπο, σχολιάζοντας την παραίτηση Τσίπρα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε πως πρόκειται για κίνηση ατελέσφορη μεν, συμβατή δε με το παρελθόν του πρώην πρωθυπουργού ενώ εντόπισε σε αυτήν και στοιχεία υποκρισίας.

Για παραίτηση Τσίπρα

Μου φάνηκε πολύ συμβατή με τη συνολική πορεία του πρώην πρωθυπουργού. Η συνέπεια δεν ήταν το μεγάλο ατού του. Μου δημιουργούνται απορίες, πρώτον γιατί αποφάσισε σήμερα να αυτονομηθεί, δεύτερον γιατί αποχωρεί και ταυτόχρονα θεωρεί ότι θα ξανασυνδεθεί με ΣΥΡΙΖΑ, την παλιά του οικογένεια.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ είπε ότι εντοπίζει στοιχείο υποκρισίας στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Ειδικά σε ό,τι αφορά το ότι ισχυρίστηκε ότι παραιτείται από τα προνόμια της βουλής.

«Για κάποιον λόγο δίνει η βουλή τα προνόμια στους πρώην πρωθυπουργούς», σχολίασε ο Γιώργος Γεραπετρίτης και παρέπεμψε σε στίχο από το τραγούδι του Παύλου Σιδηρόπουλου «Να μ’αγαπάς» που λέει, όπως ο ίδιος επανέλαβε, «τι να τις κάνω τις τιμές τους, τα λόγια τα θεατρικά». (Το συγκεκριμένο τραγούδι επέλεξε ο Υπουργός Εξωτερικών να παιχτεί πριν αρχίσει η συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ).

Η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα σηματοδοτεί προσωπική φιλοδοξία, ματαιοδοξία.

Ευτυχώς για τη χώρα δεν είμαστε στο 2015. Είναι ακόμα νωπές οι συνθήκες διακυβέρνησης του Τσίπρα. Ο λαός θα δώσει την απάντηση που έχει στο μυαλό του.

Σε αντίθεση με τον κ. Τσίπρα, ο κ. Σαμαράς ως πρώην πρωθυπουργός αξιοποίησε το βήμα της βουλής.

Αισθάνομαι ότι εκ του ασφαλούς αποχωρεί, καθόλου ανασφάλεια δεν υπάρχει, όπως δήλωσε.

Εκτιμώ ότι η κίνηση αυτή θα είναι ατελέσφορη.

Ερωτηθείς αν η κυβέρνηση φοβάται τον κ. Τσίπρα, ο ίδιος απάντησε κατηγορηματικά όχι.

Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ως βασικό αντίπαλο κάποιον εκτός βουλής. Η ΝΔ απεκατέστησε την εικόνα του κοινοβουλίου. Δεν έχουμε κανέναν λόγο να φοβόμαστε, εμείς εμπιστευόμαστε τον ελληνικό λαό.

Για το αν θα πρέπει να αναληφθεί πρωτοβουλία επιστροφής του κ. Σαμαρά

Δεν ήταν προσωπική η αντιπαράθεση. Σέβομαι τον κ. Σαμαρά. Οι θέσεις του αφίστανται από την πολιτική της κυβέρνησης Η Ελλάδα επιδιώκει να μεγαλώνει και όχι να συρρικνώνεται ή να περιέρχεται σε λογική ακινησίας. Ο κ. Σαμαράς έχει διαφορετική προσέγγιση. Η σύγκλιση δυσκολεύει εκ μέρους του.

Για ελληνοτουρκικά

Υπήρξε συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης με απόφαση του ΚΥΣΕΑ να πάμε σε λογική διαλόγου με Τουρκία. Όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις το επεδίωξαν. Η διαφορά τώρα είναι ότι ο διάλογος είναι δομημένος και έχει συγκεκριμένα παραδοτέα, όπως είναι η ελαχιστοποίηση παραβιάσεων εναέριου χώρου, ελαχιστοποίηση μεταναστευτικών ροών – αντ’ αυτού τούρκοι τουρίστες δίνουν ζωή σε 12 νησιά όλο τον χρόνο μέσα από ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τους δύο λαούς – αύξηση του διμερούς εμπορίου και γενικότερα καλή κατανόηση.

Για Πίρι Ρέις

Πραγματοποιεί έρευνες επιφανείας και όχι βυθού που δεν καταλαμβάνουν ελληνική υφαλοκρηπίδα. Η ίδια η έρευνα δεν μας επηρεάζει. Το αντίθετο συμβαίνει με την τουρκική Navtex για την οποία εκδώσαμε άμεσα αντι – Navtex.

Το Πίρι Ρέις κάνει επιφανειακές έρευνες που δεν αντίκεινται στο Διεθνές Δίκαιο. Δεν ασκεί καμία επίδραση στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Για ελληνοτουρκικό ραντεβού

Μητσοτάκης και Ερντογάν έχουν συναντηθεί 7 φορές, Δεν έχουν ξαναμιλήσει στο παρελθόν περισσότερες φορές οι δύο ηγέτες. Η ακύρωση έγινε για έναν πολύ θεμιτό λόγο. Το ίδιο συνέβη και με ραντεβού του τούρκου προέδρου με τη Μελόνι. Τα προγράμματα στη Νέα Υόρκη είναι πολύ δυναμικά. Θα υπάρξει προφανώς στο επόμενο διάστημα συνάντηση των δύο ηγετών. Κρίση δεν υπάρχει. Συνεχίζουμε τακτικά τον διάλογό μας στη βάση όλων των πυλώνων. Οι ηγέτες θα βρεθούν. Θα γίνει η συνάντηση, δεν είναι αυτοσκοπός. Η απόδειξη ότι τα πράγματα δεν χειροτερεύουν είναι ότι οι εντάσεις δεν παράγουν κρίσεις. Υπάρχει κανείς που να θέλει ταραγμένα νερά και μάλιστα σε αυτήν τη δεδομένη παγκόσμια συγκυρία, που όπου υπάρχουν γίνεται παρέμβαση; Δεν θέλουμε ένταση στην περιοχή μας. Ενόσω συμβαίνουν όλα αυτά, η Ελλάδα έχει αυξήσει το διπλωματικό της αποτύπωμα στην περιοχή και το Αιγαίο.

Για GSI

Είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα, αίρει την ενεργειακή απομόνωση Κύπρου, κυρίως σημαντικό για την Κύπρο, με μεγάλη γεωπολιτική αξία για τον ελληνισμό. Υπάρχουν δηλώσεις που εγείρουν αμφισβητήσεις σε σχέση με την οικονομική βιωσιμότητα του έργου που θα πρέπει να διευκρινιστούν. Υπάρχει το ζήτημα του επιμερισμού του κόστους που θα πρέπει να αναληφθεί. Εμείς είμαστε σαφείς στις δηλώσεις μας, στηρίζουμε το έργο χωρίς αστερίσκους. Αναμένουμε το ίδιο και από την Κύπρο. Και στη συνέχεια αναμένουμε να συνεχιστεί κανονικά η πόντιση του καλωδίου. Πρόκειται για ένα σύνθετο έργο. Το επιχειρησιακό σκέλος θα συνεχιστεί εφόσον αρθούν οι εκκρεμότητες και υπάρξει ενιαία στάση

Για το αν υπάρχουν συμφέροντα στην Κύπρο που πολεμούν το GSI

Δεν μπορεί να μιλήσει για το τι γίνεται στην Κύπρο, τόνισε ο Έλληνας ΥΠΕΞ. Τόνισε όμως πως, πρώτον, κανένα έργο όσο σημαντικό και αν είναι δεν μπορεί να προκαλέσει ρήξη στη σχέση Ελλάδας – Κύπρου. «Η σχέση θα παραμείνει αδερφική», σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Και δεύτερον, σημείωσε πως για να προχωρήσει το έργο θα πρέπει να υπάρξει μία φωνή. Θα πρέπει όλοι να έχουν την ίδια άποψη για να προχωρήσει το έργο.

Για το αν θα υπάρξει αμερικανική πρωτοβουλία για τα ελληνοτουρκικά δεδομένης της ύπαρξης δύο πρέσβεων σε Ελλάδα και Τουρκία που είναι φίλοι του Τραμπ

Δεν χρειαζόμαστε αμερικανική πρωτοβουλία για τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε καταφέρει οι δύο χώρες να έχουν διάλογο και να μην έχουμε κρίσεις. Ισχύει η άμεση πρόσβαση στον Λευκό Οίκο (εννοεί της νέας πρέσβεως των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ). Δεν θα χρειαστούμε παρέμβαση. Μπορούμε να ρυθμίσουμε μόνοι μας τα του οίκου μας.

Για Γάζα και 27 Έλληνες του στολίσκου

Όλοι οι Έλληνες είναι καλά στην υγεία τους. Από την πρώτη στιγμή το ΥΠΕΞ έπεσε κατά πάνω. Εγώ έχω μιλήσει με τον ισραηλινό ομόλογό μου πολλές φορές για να διασφαλίσω την υγεία και την ευημερία των Ελλήνων πολιτών. Μεταφέραμε σε όλους τους τόνους την ενόχλησή μας για συμπεριφορές που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου. Οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί. Η πτήση που οργάνωσε το ΥΠΕΞ φθάνει σήμερα στην Ελλάδα. Μας ζήτησαν και ξένα κράτη να βοηθήσουμε με τη μεταφορά δικών τους πολιτών. Δεν υπήρξε κάποια συγκροτημένη καταγγελία για κάποια κακομεταχείριση. Η επικοινωνία ήταν έως τώρα δύσκολη, υπήρχαν και σημαντικές εβραϊκές γιορτές. Δεν υπήρξε φυσική βία. Μεμονωμένη άσκηση λεκτικής βίας ναι, την οποία διαχειριζόμαστε μέσω της διπλωματικής οδού.

Για το πώς αντιμετωπίστηκε η ακύρωση του ραντεβού Μητσοτάκη – Ερτνογάν και η συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν

Είδα ότι εμείς είμασταν λίγο βασιλικότεροι του βασιλέως και για την αναβολή, μετά ακύρωση, της συνάντησης με τον Ερντογάν και για τα αποτελέσματα της συνάντησης Ερντογάν-Τραμπ. Εάν διαβάζαμε ελληνικές εφημερίδες και ελληνικά sites το πρώτο που θα βλέπαμε θα ήταν ένας θρίαμβος της Τουρκίας τόσο στη Νέα Υόρκη όσο και στην Ουάσιγκτον. Που δεν επιβεβαιώνεται. Έπρεπε να έρθουν οι ειδήσεις από απέναντι για να μετριαστεί. Άρα εγώ εκείνο που θα έλεγα θα είναι να είμαστε νηφάλιοι. Θέλω να το πω με όση δύναμη μπορώ. Ανεξάρτητα από μένα και από τη δική μου στάση. Εκείνο το οποίο σήμερα απαιτείται στη διεθνή αρένα και ιδίως σε αυτή την ευάλωτη δική μας περιοχή είναι σοβαρότητα στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Η σοβαρότητα αυτή πολλές φορές εκλείπει. Οι κορώνες δεν ωφελούν.

Για στάση Τουρκίας

Η Τουρκία έχει ενδεχομένως πολλούς λόγους να μην είναι χαρούμενη, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, παραπέμποντας στην επιτυχία του ΥΠΕΞ να υπάρχει το εργαλείο του βέτο για την είσοδο της Τουρκίας στον SAFE. «Σας θυμίζω ότι η ελληνική διπλωματία το Υπουργείο Εξωτερικών το οποίο κατηγορείται γενικώς, εκείνο το οποίο κατάφερε ενώ δεν προβλεπόταν ήταν το να υπάρχει δικαίωμα αρνησικυρίας, βέτο, για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά».

Για σενάρια που τον θέλουν να επιστρέφει Μαξίμου

Δεν έχει σημασία τι σκέφτομαι εγώ, δεν είμαι εγώ αυτός που αποφασίζει. Θα υπηρετήσω την πατρίδα από όπου κι αν μου ταχθεί.

Για χειρισμούς κυβέρνησης στην υπόθεση Ρούτσι

Δεν είναι ζήτημα που αφορά την ελληνική κυβέρνηση. Είναι αυτονόητο ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμία δουλειά με δικαστικές αποφάσεις. Εάν έπραττε το αντίθετο, είναι προφανές ότι θα ελεγχόταν για ουσιαστικά εισπήδηση στις συνταγματικές αρμοδιότητες της δικαιοσύνης. Εκείνο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό είναι να εκκινήσει η δίκη. Στο δε πλαίσιο της ακροαματικής διαδικασίας μπορεί να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα στην πλήρη έκτασή τους. Και νομίζω ότι είναι μία υπόθεση με τέτοιο μεγάλο συναισθηματικό βάρος πλέον όχι μόνο για τους συγγενείς που υποφέρουν αλλά και για όλο τον ελληνικό λαό που θα πρέπει να πέσει όσο το δυνατόν περισσότερο φως στην υπόθεση αυτή. Και νομίζω ότι γρήγορα πρέπει η δίκη αυτή να ξεκινήσει με όρους εγγυήσεων που θα φέρουν στο φως την απόλυτη αλήθεια.

Για σχέδιο 21 σημείων για Γάζα

Το σχέδιο αυτό των 21 σημείων μπορεί να διαιρεθεί σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι η άμεση, δηλαδή η απελευθέρωση των ομήρων και επίσης η απελευθέρωση σειράς κρατουμένων που βρίσκονται στις ισραηλινές φυλακές. Και η δεύτερη φάση είναι εκείνη η οποία προβλέπει την αποχώρηση Ισραηλινών στρατευμάτων, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την ανάληψη τεχνοκρατικής ηγεσίας στον Παλαιστινιακό θύλακα. Είμαι αισιόδοξος ότι το πρώτο μέρος θα πραγματοποιηθεί, δηλαδή η απελευθέρωση των ομήρων και σειράς κρατουμένων. Για τη δεύτερη φάση νομίζω υπάρχει αρκετός δρόμος, ακόμα έτσι ώστε να δούμε μία μακρά και βιώσιμη ειρήνη. Η πραγματικότητα είναι ότι για να υπάρξει μία τέτοια βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή, αυτό δεν μπορεί να γίνει ει μη μόνον με την εδραίωση ενός κράτους της Παλαιστίνης, το οποίο θα μπορεί να συμβεί με ένα ασφαλές κράτος του Ισραήλ.