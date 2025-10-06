Σε διεθνή ύδατα δυτικά των Ψαρών πλέει από το πρωί της Δευτέρας (6/10) το ερευνητικό σκάφος Πίρι Ρέις, σε συνέχεια της NAVTEX που έχει εκδώσει η Άγκυρα για έρευνες από τις 4-14 Οκτωβρίου.

Παρότι η τουρκική NAVTEX που εκδόθηκε από τον σταθμό της Σμύρνης, απαντήθηκε με ελληνική αντι-NAVTEX, εντούτοις το τουρκικό ερευνητικό σκάφος δίνει συνέχεια στις έρευνες.

Ζητούμενο παραμένει το αν η κινητικότητά του θα κλιμακωθεί τα επόμενα εικοσιτετράωρα και στα 22 σημεία, που έχει υποδείξει ως δυνητικά σημεία ερευνών.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή που έχει ορισθεί ως χώρος έρευνας για το τουρκικό ερευνητικό εκτείνεται από τη Θάσο μέχρι τη Χίο, τον Αη Στράτη, τη Μύκονο, την Ικαρία και τους Φούρνους, στον απόηχο της πρότασης της Chevron για έρευνες σε δύο θαλάσσια οικόπεδα, νοτίως της Κρήτης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Πολεμικό Ναυτικό παραμένει σε πλήρη επιφυλακή, καταγράφοντας πολύ στενά τις κινήσεις του Πίρι Ρέις, αλλά και τα σημεία διέλευσής του, ενώ από τα ραντάρ της Αθήνας, εκτός από το τουρκικό ερευνητικό σκάφος, δεν εξαιρείται και η δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο οποίος δήλωσε μέσα στο Σαββατοκύριακο πως υφίστανται συμφωνίες στην Ανατολική Μεσόγειο κατά της Τουρκίας.