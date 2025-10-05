Η Τουρκία κλιμακώνει κατακόρυφα τις προκλήσεις στο Αιγαίο. Το Πίρι Ρέις βρίσκεται εντός ελληνικής δυνητικής υφαλοκρηπίδας, δυτικά της Λήμνου, και παρακολουθείται από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Υπενθυμίζεται πως η Άγκυρα εξέδωσε NAVTEX στην οποία αναφέρονται όλα τα σημεία που έχει προγραμματίσει να πλεύσει το τουρκικό σκάφος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA το Πίρι Ρέις αναμένεται να πάει και στα 22 σημεία που έχουν δηλωθεί στην παράνομη τουρκική Navtex.

Τα επιτελεία στην Αθήνα αναμένουν τη Δευτέρα την έξοδο του τουρκικού στόλου αλλά και πώς θα κινηθεί το πλαίσιο της άσκησης «Θαλασσόλυκος».

Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, έκανε μία τοποθέτηση στην οποία ουσιαστικά μιλά για τη συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα.