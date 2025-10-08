Παρακολουθώ πάντα τις αναλύσεις των διαιτητικών αποφάσεων των παιχνιδιών της Σούπερ Λίγκας που γίνονται από τον αρχιδιαιτητή Λανουά για δύο λόγους. Ο πρώτος, γιατί όσα ακούμε σε αυτές, ο ίδιος τα λέει και στους διαιτητές όταν τους αξιολογεί: πρόκειται για τοποθετήσεις που μπορεί να προκαλέσουν τιμωρίες – οι έλληνες διαιτητές, χάρη στις τοποθετήσεις αυτές, κρίνονται δημοσίως κι όχι από αόρατους παρατηρητές που καμιά φορά τους βαθμολογούν με βάση γνωριμίες και προηγούμενα. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί οι τοποθετήσεις του αρχιδιαιτητή ξεδιαλύνουν την όποια σύγχυση μπορεί να δημιουργηθεί με βάση τα όσα ακούγονται από τους τηλεκριτικούς διαιτησίας που ξαφνικά έγιναν πολλοί. Οτιδήποτε και να υποστηρίζουν την Κυριακή το βράδυ, έρχεται το βίντεο του Λανουά και τα σβήνει όλα. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Ο Λανουά όμως διοικεί. Και ξεκαθαρίζει κι αν οι φωνές των ομάδων αγγίζουν ή όχι την ΚΕΔ. Με όσα άκουσα χθες από τον αρχιδιαιτητή, οι φωνές της ΑΕΚ π.χ. δεν την αγγίζουν.

Ισχυρισμός

Η ΑΕΚ ισχυρίστηκε ότι στο παιχνίδι της με την Κηφισιά ο διαιτητής Βεργέτης την αδίκησε – ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Οσοι βρέθηκαν στο γήπεδο του Περιστερίου όπου έγινε το ματς ισχυρίζονται ότι στην ανάπαυλα υπήρξαν πολλά παράπονα των ανθρώπων της ΑΕΚ – κι όχι ακριβώς κόσμια. Ο Λανουά με όσα είπε αυτά τα παράπονα τα θεωρεί υπερβολικά. Διότι ναι μεν δικαιώνει την ΑΕΚ λέγοντας πως δεν υπάρχει πέναλτι του τερματοφύλακα Στρακόσα στη φάση του 3ου λεπτού, πλην όμως τονίζει ότι στο 45′ ο Πιερό έπρεπε να αποβληθεί γιατί χτύπησε τον πορτιέρο της Κηφισιάς Ξενόπουλο. Το πέναλτι χάθηκε, ο Πιερό όμως συνέχισε κανονικά.

Δικαιώσεις

Ο Λανουά δεν δικαιώνει την ΑΕΚ στη φάση που ζητά πέναλτι στο 48′: λέει πως ακόμα κι αν ο αμυντικός της Κηφισιάς βρίσκει την μπάλα με το χέρι δεν υπάρχει τίποτα το ηθελημένο. Δικαιώνει επίσης τον διαιτητή για τις αποφάσεις του εις βάρος της Κηφισιάς: ισχυρίζεται ότι ορθώς ακυρώθηκε το γκολ του Ζέρσον για χέρι, με το οποίο η ομάδα του Λέτο θα είχε προηγηθεί, και ότι ορθώς δόθηκε πέναλτι στον Γιόβιτς στο 92′ – αυτό με το οποίο η ΑΕΚ κέρδισε. Ο αρχιδιαιτητής δεν πήρε θέση για το αν υπάρχει φάουλ στη φάση του γκολ της ισοφάρισης από τον Γιόβιτς. Εχω ξαναγράψει ότι η επιλογή φάσεων είναι λάθος του: καλύτερα να παίρνει θέση για όλα. Ωστόσο από κύκλους της ΚΕΔ έμαθα πως όταν δεν συμπεριλαμβάνει μια φάση στο βίντεο είναι γιατί τη θεωρεί ανάξια συζήτησης.

Φωνές

Ο Λανουά δεν δικαιώνει τις φωνές της ΑΕΚ, αλλά αυτές δεν πρόκειται να σταματήσουν. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο όποιος φωνάζει δεν είναι πάντα γιατί αδικείται. Το κάνει ελπίζοντας να έχει κάποια εύνοια προσεχώς. Με δύο ντέρμπι μπροστά της (με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος) η εντύπωσή μου είναι ότι η ΑΕΚ θα φώναζε για τη διαιτησία του ματς με την Κηφισιά ακόμα κι αν ο διαιτητής Βεργέτης και ο Σιδηρόπουλος που ήταν στο VAR σκόραραν οι ίδιοι…

Νάρκη

Στο μεταξύ, στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχει τοποθετηθεί μια νάρκη και δεν ξέρω πώς αυτή θα απενεργοποιηθεί: αναφέρομαι στην απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ να δικαιώσει τον πρώην ποδοσφαιριστή του ΟΦΗ Θανάση Παπάζογλου που είχε προσφύγει εναντίον της πρώην ομάδας του για οφειλές. Με βάση την απόφαση αυτή στον ΟΦΗ δίνεται προθεσμία πέντε ημερών να ξεχρεώσει τον παίκτη. Υπογραμμίζεται πως σε διαφορετική περίπτωση θα του γίνεται αφαίρεση τριών βαθμών σε κάθε παιχνίδι του όσο το χρέος μένει ανεξόφλητο. Επίσης, πάντα με βάση την απόφαση, αν ο ποδοσφαιριστής δεν εξοφληθεί, η ομάδα κινδυνεύει και με αφαίρεση της άδειας συμμετοχής της στο πρωτάθλημα.

Πέντε

Κάποιος θα πει ότι πέντε μέρες είναι αρκετές για να βρει ο ΟΦΗ τα χρήματα να πληρώσει. Αλλά το πράγμα δεν είναι απλό. Κυρίως γιατί υπάρχουν χρέη σε αρκετούς ποδοσφαιριστές και από πολλές άλλες ομάδες. Ολες οι ΠΑΕ που διαλύθηκαν, βρέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια στη Γ’ Εθνική και επανασυστάθηκαν στη συνέχεια με νέο ΑΦΜ και νέο όνομα εμπλέκονται. Είναι αρκετές και οι προσφυγές παικτών ουκ ολίγες: σε λίγες μέρες π.χ. εκδικάζεται μια προσφυγή του Παντελή Καφέ εναντίον της ΑΕΚ. Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ δεν είναι ποινικό δικαστήριο. Δεν σημαίνει πως η ποινή που βγήκε εναντίον του ΟΦΗ θα βγει και εναντίον της ΑΕΚ. Αλλά τίποτα δεν αποκλείεται.

Οψεις

Στις ιστορίες αυτές υπάρχουν δύο όψεις. Από τη μια οι παίκτες πρέπει να πάρουν τα χρήματά τους: το να ψάχνεις τρόπους να μην τους πληρώσεις είναι ανήθικο. Από την άλλη δεν είναι και δίκαιο να βαραίνουν νέους ιδιοκτήτες χρέη που δημιούργησαν οι προηγούμενοι, πόσω μάλλον όταν και η πτώχευση των ποδοσφαιρικών εταιρειών και η επανασύστασή τους έγινε βασισμένη στους νόμους του κράτους (και στις διατάξεις της ΕΠΟ – διατάξεις που σήμερα άλλαξαν). Επίσης δεν είναι λογικό ένα αθλητικό δικαστήριο να βγάζει μια τέτοια απόφαση και να μην ορίζει το ποσό αποζημίωσης επιτρέποντας στον διεκδικητή να υπολογίσει μόνος τους τόκους! Είναι δεδομένο πως αν τελεσιδικήσουν με τον ίδιο τρόπο προσφυγές ποδοσφαιριστών που διεκδικούν χρήματα πάνω από δέκα χρόνια, πολλές ΠΑΕ δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν, πόσω μάλλον όταν δεν υπάρχει και πρόβλεψη διακανονισμών.

Κάρβουνα

Η ουσία της ιστορίας είναι ότι όσοι χρωστάνε σε παίκτες πρέπει να κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα. Η ΕΠΟ, από τα λίγα που γνωρίζω, δεν έχει σκοπό να προχωρήσει σε ανάκληση αδειών – υπάρχει μάλιστα η σκέψη να τροποποιηθούν και τα σχετικά εδάφια του κανονισμού. Από την επόμενη χρονιά οι υποχρεώσεις που προκύπτουν σε μια ΠΑΕ από τέτοιες αποφάσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τις αδειοδοτήσεις των ομάδων και δεν θα επιβάλλονται μέσω αφαίρεσης βαθμών. Εκτός κι αν πρόκειται για αποφάσεις της FIFA. Αλλά το θέμα είναι τι θα γίνει τώρα.

ΓΓΑ

Το μόνο που μπορώ να φανταστώ είναι μια προσφυγή του ΟΦΗ για αναστολή της απόφασης εκτέλεσης στα πολιτικά δικαστήρια. Νομίζω θα γίνει με τη σιωπηρή συμπαράσταση της Σούπερ Λίγκας και της ΕΠΟ, που δεν θα τον καλέσουν να λογοδοτήσει για την προσφυγή, όπως έκαναν κι όταν ο Αρης π.χ. προσέφυγε κατά απόφασης της ΔΕΑΒ. Αλλά αν χαθεί η υπόθεση δεν μπορώ να φανταστώ τι μέλλει γενέσθαι. Ή μάλλον μπορώ: θα τρέχουν όλοι στον υφυπουργό Γιάννη Βρούτση για να βρεθεί ένας τρόπος να αναλάβει τα χρέη η ΓΓΑ…