Κατά τη διάρκεια του ντέρμπι μεταξύ Πόρτο και Μπενφίκα την περασμένη Κυριακή (5/10) για την 8η αγωνιστική της Liga NOS, ο Έλληνας επιθετικός χτύπησε άθελά του αντίπαλο παίκτη.

Ο ισχυρός άνδρας των «Δράκων» ωστόσο χαρακτηρίζει το χτύπημα αυτό ως «ανάρμοστη συμπεριφορά».

Ο Βίλας Μπόας χαρακτήρισε το VAR ως πλήρη αποτυχία, ενώ εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του και προς τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα.

Επιπλέον ενημέρωσε και για την πρόθεσή του να κινηθεί νομικά κατά του Έλληνα επιθετικού.

Οι δηλώσεις του Βίλας Μπόας:

«Το VAR δεν λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα. Έπρεπε να καλέσει τον διαιτητή να αναλύσει τη φάση. Λυπάμαι που δεν το έκανε. Η τεχνολογία πρέπει να παρεμβαίνει σε κρίσιμες στιγμές ενός τόσο μεγάλου αγώνα. Η επίθεση του Παυλίδη ήταν σοβαρή και η Πόρτο θα καταθέσει καταγγελία, γιατί ήταν βίαιη ενέργεια που θα μπορούσε να τραυματίσει τον ποδοσφαιριστή μας. Το VAR έπρεπε να επέμβει.

Αν ο στόχος είναι να ενωθεί το ποδόσφαιρο, τέτοιες παρασκηνιακές κινήσεις δεν μπορούν να αγνοηθούν. Αν όντως έγινε αυτή η συνάντηση, έχουμε όλοι δικαίωμα να ξέρουμε ποιοι συμμετείχαν. Αν θέλει να ενώσει το ποδόσφαιρο, πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να επιβάλει την εξουσία του μια και καλή».

Η φάση για την οποία διαμαρτύρεται ο Πρόεδρος της Πόρτο: