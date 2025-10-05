Η ΑΕΚ έκανε μία μεγάλη ανατροπή ενάντια στην Κηφισιά νικώντας με 3-2 για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, όμως η «Ένωση» κατάφερε να φέρει το ματς «τούμπα» και να πάρει το μεγάλο «διπλό».

Ο αγώνας:

Πρώτο ημίχρονο:

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε ο αγώνας για την Κηφισιά, όταν ο Θωμάς Στρακόσα σε διεκδίκηση της μπάλας με τον Αντρέα Τετέι του έκανε φάουλ μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής έπειτα από επικοινωνία με το VAR έδωσε πέναλτι. Έντονες αντιδράσεις από τους παίκτες της «Ένωσης» με τον τερματοφύλακα και τον Χαρόλντ Μουκουντί να αντικρίζουν την κίτρινη κάρτα.

Ο Αντρέας Τετέι όμως δεν μπόρεσε να νικήσει τον Αλβανό τερματοφύλακα της ΑΕΚ, εκτελώντας το πέναλτι στην αριστερή πλευρά της εστίας, δεξιά πλευρά για τον Στρακόσα, ο οποίος «μάντεψε» σωστά και έκανε την μεγάλη επέμβαση. Αυτή ήταν η πρώτη απόκρουση τερματοφύλακα της ΑΕΚ μετά από τέσσερα ολόκληρα χρόνια, από το καλοκαίρι του 2021 και τον Τσίτσαν Στάνκοβιτς.

O Τετέι για ακόμη μία φορά απείλησε την εστία της ΑΕΚ, «αδειάζοντας» τον Μουκουντί όμως μην μπορώντας να σουτάρει στην εστία του τερματοφύλακα της ΑΕΚ.

Ο Παντελίδης στο 140 λεπτό έκανε μία «κούρσα» με την μπάλα από το δικό του μισό μέχρι την περιοχή της ΑΕΚ, «σέρβιρε» την μπάλα πανέμορφα στον Αντρέα Τετέι ο οποίος με προβολή έκανε το 1-0 για την Κηφισιά.

Η Κηφισιά συνέχισε να είναι κυρίαρχη στο γήπεδο με τον Αντρέα Τετέι να είναι ο δημιουργός σε μεγάλη ευκαιρία του Πόμπο, ο οποίος πλάσαρε την μπάλα άουτ από πολύ καλή θέση.

Η Κηφισιά μάλιστα έφτασε και σε δεύτερο γκολ, με πολύ καλή ανάπτυξη με τον Πόμπο πάλι από τους τυπικά γηπεδούχους, ο Ανδρέας Τετέι πέρασε τον Στρακόσα και πλάσαρε, ο Πένραϊς έδιωξε πάνω στην γραμμή, όμως ο Παντελίδης πήρε το «ριμπάουντ» και έγραψε το 2-0 από την μικρή περιοχή.

H AEK μείωσε στο 44ο λεπτό στην πρώτη της αξιόλογη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο με τον Καλοσκάμη μετά από γύρισμα του Μάνταλου, σε σουτ που βρήκε στον Λαρουσί και κατέληξε στα δίχτυα του Ξανθόπουλου.

Δεύτερο ημίχρονο:

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για την «Ένωση». Ο Τετέι έφυγε στην κόντρα χωρίς αντίπαλο και ο Ρέλβας τον ανέτρεψε για να μην βγει σε πολύ καλό τετ-α-τετ απέναντι στον Στρακόσα. Ο Ρέλβας αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με 10 παίκτες.

Οι αλλαγές του Νίκολιτς ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τους Κουτέσα, Ελίασον και Γιόβιτς, έφεραν αποτέλεσμα, καθώς η ισοφάριση ήρθε στο 61ο λεπτό έπειτα από συνεργασία του Γιόβιτς και του Κουτέσα, με τον Σέρβο επιθετικό να «βρίσκει» δίχτυα με κεφαλιά.

Το ματς συνεχίστηκε βρίσκοντας έναν «άγριο» ρυθμό με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να βρουν το γκολ που θα τους έδινε το προβάδισμα. Η Κηφισιά το κατάφερε με τον Ζέρσον στο 69ο λεπτό, όμως το γκολ ακυρώθηκε καθώς υπήρξε χέρι του ίδιου.

Ο Χουχούμης απείλησε με φάουλ στο 75ο λεπτό, το οποίο όμως ο Στρακόσα απέκρουσε σε κόρνερ.

Οι ομάδες συνέχισαν να παίζουν με γρήγορο ρυθμό, με τον Ζέρσον να χάνει δύο μεγάλες ευκαιρίες οι οποίες κατέληξαν ελάχιστα άουτ από την αριστερή πλευρά της επίθεσης της Κηφισιάς.

Στο 9ο λεπτό ο Λούκα Γιόβιτς πήρε την μπάλα και μπήκε στην περιοχή της Κηφισιάς και ο Άλβαρο Μποτία τον ανέτρεψε μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Μαρίν ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και έστειλε την μπάλα στην αριστερή πάνω γωνία της εστίας, στέλνοντας τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς από την άλλη πλευρά.

Το 3-2 ήταν και το τελικό σκορ του αγώνα, με την ΑΕΚ να ολοκληρώνει μια μεγάλη ανατροπή που την κρατά στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League.