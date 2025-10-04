Ας πάμε λίγους μήνες πίσω. 20 Ιουνίου. Στην παρουσίαση του Μάρκο Νίκολιτς ως νέου προπονητή της ΑΕΚ. Τι είπε τότε, μεταξύ άλλων, ο κόουτς; Προσέξτε: «Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο θα είμαστε έτοιμοι. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος μας ανησυχούν».

Ασφαλώς ο Νίκολιτς είχε ως στόχο να περάσει η ΑΕΚ σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, εν προκειμένω να δώσει μάχες όλο τον χειμώνα στο Κόνφερενς Λιγκ. Αυτό εννοούσε με τα περί «ανησυχίας». Πέτυχε αυτό που ζητούσε. Όπως, τονίζεται, κανένας δεν του αρνείται πως στην ελληνική λίγκα πάει πρίμα την ομάδα και την έχει αήττητη.

Στην Ευρώπη, όμως; Αυτό το 1-3 με την Τσέλιε και κυρίως ο τρόπος που προέκυψε, για την ΑΕΚ μοιάζει με κάζο μεγάλο. Όπως και για τον Σέρβο προπονητή. Το σύνολο δεν είναι ακόμη 100% έτοιμο ή αν προτιμά κάποιος, δεν έχει φτάσει στον βαθμό ετοιμότητας που θα ήθελε ο Νίκολιτς. Έπεσε έξω στις προβλέψεις του.

Αν και είναι απαραίτητο να επισημανθεί το εξής: ο τεχνικός γνωρίζει πως οι ομάδες που μετέχουν το καλοκαίρι σε προκριματική φάση ευρωπαϊκών διοργανώσεων δεν κάνουν την καλύτερη δυνατή προετοιμασία. Γυμνάζονται οι ποδοσφαιριστές σχεδόν …μετ’ εμποδίων. Συνεπώς, επιδιώκει σταδιακά να τους φέρει όλους σε φόρμα και κυρίως να εντάξει στο σύνολο ποδοσφαιριστές εμφανώς ανέτοιμους και να τους έχει σε καλή κατάσταση αργότερα. Η όλη διαδικασία, αναμφίβολα έχει κόστος και κρύβει κινδύνους.

Ο Γιόβιτς και ο Γκρούγιτς θέλουν τον χρόνο τους. Η ΑΕΚ πήρε ονόματα σε καθοδική πορεία και ελπίζει να θυμίσουν κάποτε τον καλό εαυτό τους. Πρέπει να αγωνίζονται, αλλιώς πως θα επιστρέψουν σε καλό επίπεδο; Άρα, ο Νίκολιτς αυτό έχει στο μυαλό του, μολονότι δεν βγαίνει πάντα το πλάνο και μάλλον υποτίμησε τις δυνατότητες της Τσέλιε και ίσως γι’ αυτό έριξε στο συγκεκριμένο παιχνίδι τους δύο συμπατριώτες του.

To ματς της ΑΕΚ με την Κηφισιά για το πρωτάθλημα, δεν δείχνει απλό για την Ένωση. Ουδείς πρέπει να λησμονεί πως ο αντίπαλος που βρίσκει απέναντί της η Ένωση, πριν από λίγες εβδομάδες έριξε στο καναβάτσο τον Παναθηναϊκό. Περιθώρια λάθους δεν υπάρχουν. Ούτε για τον Νίκολιτς που αναμένουν όλοι να παρουσιάσει μια ετοιμοπόλεμη εκδοχή της ΑΕΚ, όπως άλλωστε ο ίδιος είχε δεσμευτεί το καλοκαίρι.